Eclipse total de sol y lluvia de estrellas en Mallorca: “Se podrá enlazar el eclipse con las Perseidas, será el combo perfecto”

Será un espectáculo astronómico extrarodinario y único. Los amantes del cielo y la naturaleza esperan con ilusión el gran eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026. Mallorca será uno de los enclaves con vistas privilegiadas al evento astronómico del siglo. La luna tapará completamente el sol al atardecer, justo antes de la puesta de sol. Los astrofotógrafos buscan ya el lugar ideal para captar imágenes de gran belleza en el mar o en un acantilado en la costa. Hacía más de cien años que no se producía un fenómeno de similares características en la isla.

«El 12 de agosto de 2026 se podrá enlazar el gran eclipse con las Perseidas, será el ‘combo perfecto’. Además, habrá luna nueva, por lo que las condiciones serán muy buenas», detalla un miembro de AstroMallorca, asociación astronómica con más de 200 socios en la isla.

«Aquellas personas que acudan a contemplar el eclipse solar total, se podrán quedar varias horas en la zona y, ya de noche, podrán disfrutar de las tradicionales Lágrimas de San Lorenzo», añade el hombre.

Franja norte de la Península

El gran eclipse será visible en España, y la franja de totalidad cruzará la península de oeste a este, pasando por varias provincias como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia, antes de terminar al atardecer en Baleares, según el Instituto Geográfico Nacional. Mallorca será la mejor isla para contemplar el acontecimiento astronómico, en concreto, desde la Serra de Tramuntana, el Cap Blanc o el Far de ses Salines.

«El eclipse lo podrá percibir todo el mundo en la isla, porque oscurecerá, se hará de noche. Pero la totalidad del eclipse, la corona solar, no la verá todo el mundo, solo en determinadas zonas de Mallorca», indica Ernesto Nicola, vicepresidente de AstroMallorca. «Será un momento especial, se podrán ver las estrellas, la temperatura baja», añade. Desde AstroMallorca tienen previsto este año centrarse en este evento y hacer charlas en centros educativos de la isla sobre el eclipse de sol total.