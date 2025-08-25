La concentración de viviendas turísticas cae ligeramente en Baleares: ¿Se avista un cambio de tendencia?

Para evaluar si las regulaciones autonómicas, la entrada en vigor el pasado enero del registro oficial de alquileres turísticos, o los acuerdos con Airbnb, como el alcanzado con el Consell de Mallorca, están contribuyendo a reducir la concentración de viviendas de uso turístico en España, Mabrian ha analizado la evolución interanual de la concentración de la oferta de vivienda turística en España. Su estudio apunta a una ligera caída, de cuatro décimas en el caso de Baleares, desde agosto de 2024, registrándose en las islas 6,71 propiedades destinadas a esta actividad. La media en España es similar, con 6,8 viviendas de alquiler, con una caída de 0,2 puntos.

La firma de inteligencia turística ha calculado el número de propiedades destinadas al alquiler vacacional disponibles en agosto de 2025 por cada kilómetro cuadrado poblado, excluyendo las áreas sin población ni oferta para las 50 provincias españolas. En Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra es donde más se ha reducido la concentración y en el lado contrario se sitúan Málaga, Sevilla y Girona.

Nueva etapa

Desde Mabrian se apunta a que se abre una nueva etapa por el “efecto combinado” de las políticas autonómicas, los acuerdos con Airbnb y “el horizonte regulador” que supone el registro nacional obligatorio desde el pasado julio, después de un periodo de seis meses de adaptación.

Para Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian, este "discreto" descenso medio de la concentración de la oferta de vivienda turística a nivel nacional ya "muestra el efecto tanto de las regulaciones que han entrado en vigor recientemente como de los recursos dedicados, en todos los niveles de la administración, a monitorizar y regularizar esta oferta”.

El estudio de Mabrian revela que Alicante (-1,2 puntos, con 18,8 viviendas turísticas de media, la segunda provincia con mayor proporción de viviendas turísticas), Santa Cruz de Tenerife (13,57) y Pontevedra (5,32), con una bajada del -0,8 en ambos casos, son las provincias que más han reducido la concentración de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado desde agosto de 2024.

Valencia dispone de 11,34 viviendas turísticas de media; Murcia, de 6,58; Cantabria, de 5; y A Coruña, de 4. Castellón (-0,6 puntos, con un ratio de 10,55) y Cádiz (-0,5 puntos, con un ratio de 13,36) también han reducido su concentración de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado. Y en Guipúzcoa, Baleares y Asturias bajan -0,4 puntos desde el pasado año, con proporciones de 8,07, 6,71 y 4,67 viviendas, respectivamente.

“La puesta en marcha de la normativa estatal de registro único de vivienda turística en el mes de julio, y la colaboración de portales, como Airbnb, en su aplicación, ha hecho que este mes sea clave para las provincias donde se ha reducido la concentración de propiedades destinadas al alquiler turístico”, dice el portavoz de Mabrian. Para Cendra estamos ante "un escenario de reordenación de la oferta" por la entrada en vigor del registro estatal por "el efecto combinado de las políticas autonómicas y locales junto con el horizonte regulador" que supone esa normativa.

Subidas

Entre las provincias con mayor proporción de viviendas turísticas por kilómetro cuadrado habitado solo Málaga (+0,4 puntos), Sevilla (+0,5) y Girona (+0,1) experimentan aumentos interanuales. Málaga, la provincia con mayor concentración alcanza 19,31 alquileres turísticos por kilómetro cuadrado; Sevilla, 12,49; y Girona, 11,40.

De las 24.190 viviendas vacacionales detectadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) únicamente 11.654 habían realizado en julio la inscripción en el registro nacional, según el Ministerio de Vivienda. De acuerdo a ese dato, el 51,8 % de los apartamentos vacaciones en Baleares carecía de registro oficial. De media en España, solo un 46 % de pisos turísticos detectados por el INE habían solicitado inscribirse en el nuevo registro único. En Baleares lo hicieron el 48,2%

El pasado junio el Consell de Mallorca cerró un acuerdo con Airbnb, siguiendo a Ibiza, que lo hizo en marzo, para agilizar el proceso para retirar los anuncios de alojamientos ilegales que se publicitan en la plataforma. Además, Airbnb obliga desde ese mes a que cualquier nuevo anuncio muestre un número de registro. La institución insular informó entonces que se habían eliminado unos 130 anuncios de alojamientos ilegales en la isla.

Por otro lado, desde abril, tras la entrada en vigor del nuevo decreto ley turístico que permite de nuevo el intercambio de plazas, en Mallorca se han dado de baja 654 plazas de alquiler turístico. Se trata de bajas de oficio y voluntarias, o por cambio de uso. Estas plazas vuelven a salir a la venta del 1 al 15 de septiembre en la bolsa de plazas temporal creada por el Consell.

Mientras tanto, en Ibiza se han dejado de ofrecer 11.000 plazas turísticas, más de 10.000 solo de Airbnb, pasando de 14.500 en julio de 2024 a 4.400 el mes pasado presumiblemente ilegales, según datos del Consell insular.