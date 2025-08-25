Clavijo critica a Prohens por su rechazo a acoger más menores migrantes: "Ni por asomo la situación de Baleares es comparable con Canarias"

El presidente de Canarias asegura que se debería establecer un sistema nacional de acogida en el que cada autonomía reciba en función de criterios como la superficie, población o PIB

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. / EP

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reprochado duramente a la presidenta del Govern, Marga Prohens, su negativa a recibir más menores migrantes en el marco del reparto que hoy aprueba el Gobierno central mediante decreto, después de que la dirigente balear haya anunciado que va a pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes.

Clavijo, que también gestiona en primera línea la presión migratoria en Canarias, defiende que la solidaridad entre comunidades es imprescindible y que no se trata de una cuestión de voluntad política.

“Esto no es yo puedo o yo no puedo. A nosotros nadie nos pregunta. El chiquillo llega y le tienes que atender porque tienes una obligación derivada de derechos internacionales y acuerdos. Y hablamos de los más vulnerables: al final son niños que viajan solos”, subraya el presidente canario en una entrevista en UD Radio.

Un sistema nacional de acogida

El presidente canario asegura que la situación migratoria de Baleares “ni por asomo es comparable con la de Canarias”, aunque reconoce que también está experimentando un aumento de llegadas. Por ello, insiste en la necesidad de que el reparto de menores migrantes se organice con criterios objetivos y equitativos.

“La solidaridad se tiene que distribuir entre todas las comunidades. Se debería establecer un sistema nacional de acogida en el que cada autonomía acogiese en función de su superficie, de su población o de su PIB”, propone.

Clavijo apunta que en lo que va de 2025 han llegado a Canarias 12.000 migrantes, una cifra inferior a la del año pasado, cuando se alcanzó un récord europeo con 47.000 llegadas. Sin embargo, advierte que la reducción “no es para sacar pecho” porque, de mantenerse este ritmo, las islas podrían cerrar el año con 24.000 migrantes. “El dato es menor, pero sigue siendo alarmante y nuestros servicios están tensionados al máximo. La capacidad de atención a menores está totalmente superada”, insiste.

