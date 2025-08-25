Baleares pide por carta al Gobierno que frene el reparto de 49 menores migrantes que deben llegar a las islas

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, Sandra Fernández, ha enviado este lunes una carta a la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, solicitándole que frene el traslado de los 49 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias que previsiblemente llegarán al archipiélago.

Fernández le ha recordado que los servicios de atención a la infancia de los consells atienden a 682 menores migrantes no acompañados y soportan una sobreocupación de un 1.000 %.

Todo ello, ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, repercute directamente en la calidad de la atención que reciben los menores.

"Esta situación ha tensionado al límite nuestro sistema, obligándonos a multiplicar recursos humanos, económicos y residenciales", ha alertado la consellera en la misiva.

También ha recordado a Rego que, según su propio Ministerio, en marzo las Baleares acogían a 226 menores más de los que nos correspondían. A ello, ha proseguido, se le suma que la llegada de estos niños y adolescentes a las costas de Baleares es "permanente".

Fernández ha considerado que la "decisión unilateral" del Gobierno de asignar a las Baleares 49 nuevos menores procedentes de otras comunidades, sin haber valorado la situación de sobreocupación y sin una "financiación estable y suficiente", "compromete seriamente la viabilidad" del sistema de protección de menores de los consells y "pone en riesgo otros servicios sociales esenciales".

La consellera ha recordado a la ministra los recursos judiciales presentados por el Govern contra el reparto de menores, que a su parecer "vulnera la legalidad, el consenso y el principio de igualdad territorial, ya que sigue criterios poco transparentes y en algunos casos arbitrarios, pasando por alto la opinión de los gobiernos autonómicos y que seguirá agotando todas las vías legales a su alcance para garantizar los derechos de estos menores".

Con todo, Fernández le ha trasladado a Rego la "imposibilidad" de asumir nuevas derivaciones de menores no acompañados en las actuales circunstancias.

"Nuestra voluntad es seguir siendo una comunidad solidaria, pero esta no puede ejercerse a costa de poner en riesgo el interés superior de los menores que ya atendemos ni de desbordar un sistema que ha alcanzado su límite", ha concluido la consellera balear.

Recurso judicial

La presidenta del Govern, Marga Prohens, anunció la semana pasada la intención de presentar dos nuevos recursos judiciales contra el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, que se sumarán al que ya presentaron el pasado marzo ante el Tribunal Constitucional (TC).

En este caso, apuntó, ambos serán ante el Tribunal Supremo (TS). Uno contra el real decreto del pasado 22 de julio, que establece el procedimiento por el cual se realizarán las derivaciones, y otro contra el real decreto que previsiblemente aprobará este martes el Consejo de Ministros para detallar la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas.

Acerca de este último, Prohens aseguró que la Abogacía de Baleares pediría la suspensión cautelar del reparto, que podría comenzar este próximo jueves.

Tras recibir críticas de la propia Rego y del gobierno de Canarias, el portavoz del Govern, Antoni Costa, matizó que su intención es únicamente paralizar el reparto de los 49 menores que tendrían que llegar a Baleares y no los que serán derivados a otras regiones de España.