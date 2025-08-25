Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias

Baleares lo tiene claro. La Comunidad Autónoma asume una «saturación» que, según sostuvo la presidenta del Govern, Marga Prohens, afecta «a medios, profesionales y centros» y que les impide acoger a los 49 niños y adolescentes que establece el decreto de la distribución de unos 3.000 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta. El riesgo de que Baleares - en referencia a la migración - se pueda «convertir en Canarias» ha motivado al Ejecutivo balear a pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto. Pero ambas situaciones aún distan de parecerse, pues mientras que el archipiélago mediterráneo en lo que va de año ha registrado unas 4.700 llegadas de personas migrantes, a las costas canarias han arribado 11.883: la diferencia es significativa y más aún si se tiene en cuenta que durante 2024 fueron más de 47.000 las llegadas que recibieron las Islas del Atlántico.

Los datos han llevado a Canarias a convertirse - al menos hasta el momento - en la única región española en situación de contingencia migratoria al superar su capacidad de acogida y triplicar el número de menores no acompañados que está en condiciones de tutelar - debería tutelar a un máximo de 718 jóvenes y actualmente acoge a más de 5.500. En este contexto, la congestión ha obligado a la región a crear medio centenar de centros de menores para cubrir las necesidades de los niños.

Frente a esto, se sitúa la negativa del Gobierno balear a un reparto que, ante el aumento de llegadas de pateras y cayucos a sus costas - que supone un incremento del 77% - , podría aliviarle de una presión migratoria que, según ha denunciado la presidenta, ya han empezado a notar: «Aquí ya no les podemos acoger en condiciones de dignidad. Posiblemente, nos veremos obligados a habilitar espacios en los que ningún menor debería vivir nunca», dijo la popular.

Los datos

La situación mantiene en alerta a las administraciones. El archipiélago mediterráneo dispone de 56 plazas autorizadas para acoger a niños y adolescentes, pero según los datos del Gobierno, ya acoge a 680 menores no acompañados que han llegado en patera a sus costas, de los cuales más de 300 han arribado a lo largo de este año. Una coyuntura con la que el Ejecutivo canario empatiza, pues mientras las Islas mediterráneas asumen la tutela de casi 700 niños, las atlánticas hacen lo mismo pero con más de 5.500.

«El Gobierno canario entiende la preocupación expresada, pero si en Canarias se ha logrado establecer un sistema de acogida para 6.000 menores, Baleares no debería tener dificultades para asumir un cupo de 49», defendió el viceconsejero del Gabinete del presidente canario, Octavio Caraballo ante el contundente ‘no’ del Gobierno de Prohens, pues su bloqueo podría ahora poner en peligro la distribución de la infancia migrante prevista en el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Caraballo además describió la decisión del Ejecutivo balear como «un ejercicio de irresponsabilidad e insolidaridad» por parte de una comunidad autónoma que «acoge a 5.000 niños y niñas menores menos que Canarias».

Pero lo que Baleares «niega a Canarias podría necesitarlo en meses debido a la inminente contingencia migratoria», advirtió el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, en una entrevista concedida a Europa Press. En lo que va de año, 4.323 personas han alcanzado las costas baleares, 1.880 más que en 2024, según el último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior que por primera vez analiza la situación de las Islas.

Canarias, en cambio, ha registrado una disminución del 46,7 %, pero pese a ello continúa siendo el archipiélago al que llegan más personas migrantes por vía marítima. Baleares se enfrenta a un reto: el auge de la ruta argelina que ha convertido a la región en un nuevo foco migratorio.

La travesía desde Argelia - menos conocida y vigilada que la ruta atlántica considerada la más mortífera del mundo - se ha convertido en una opción más rápida y rentable para las mafias que operan en el norte de África. En este contexto, se encuentra cada vez más activa y las cifras de llegadas aumentan.

De esta forma, Baleares se acerca a una situación que podría obligarla a recurrir al mismo sistema de reparto rechaza. Lo que ayer fue una negativa categórica para el Ejecutivo autonómico, al negarse a acoger a los niños y adolescentes, podría convertirse en una futura medida a seguir para aliviar presiones con las que ya carga.