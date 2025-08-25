Baleares, a la cola de las comunidades en el diseño del operativo para el gran eclipse de 2026

Los astrofísicos de Mallorca y los aficionados a la astronomía ya han alertado de la situación de colapso que se puede vivir en una parte de la isla dentro de un año debido al gran eclipse de sol total del próximo 12 de agosto de 2026. Baleares está a la cola de las comunidades autónomas españolas para diseñar el operativo de cara al evento astronómico del siglo.

Las islas, junto a Galicia, son los dos territorios que van más retrasados para coordinar el dispositivo entorno a un acontecimiento excepcional, que solo se podrá ver en determinados puntos de España. Precisamente, Galicia será el primer lugar en el que podrá contemplarse el eclipse solar total, mientras que Mallorca será el último enclave, con el aliciente de que la luna tapará completamente el sol durante un minuto y medio, pasadas las ocho y media de la tarde, momentos antes de la puesta de sol.

El Govern balear aún no ha mantenido ninguna reunión sobre esta cuestión, mientras en la Península van muy avanzados. Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya ya se ha citado con las principales asociaciones astronómicas, con la particularidad de que en Catalunya hay multitud de entidades de este sector.

Sin embargo, en Mallorca son muy pocas las asociaciones dedicadas a la astronomía. “Casi todas las comunidades autónomas ya tienen comunicación con las asociaciones, nosotros aún no sabemos nada, la Administración no nos ha dicho nada, aquí ya deberíamos tener puntos habilitados”, destaca un miembro de AstroMallorca, entidad mayoritaria con más de 200 socios en la isla.

De momento, esta asociación ha mantenido ya algún contacto a nivel municipal con el ayuntamiento de Llucmajor y prevé reunirse con miembros de este Consistorio en septiembre. Las zonas donde se podrá ver mejor el eclipse total de sol en la isla son la Serra de Tramuntana, la costa desde el Cap Blanc a la Colònia de Sant Jordi y el Far de ses Salines.

“Habrá una situación complicada en la isla por la gran afluencia de gente, tenemos que ponernos a trabajar sobre ello; se tendrán que cortar carreteras, habilitar aparcamientos, zonas de comida y bebida”, advierte un integrante de AstroMallorca.

Comisión estatal

A nivel nacional, trece ministerios se van a coordinar, a través de una comisión coliderada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el de Transportes y Movilidad Sostenible, para garantizar la seguridad de cara al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026, que se verá en la zona norte de España y, especialmente, en Mallorca. El Gobierno central se ha movilizado ante el que califican algunos expertos como el evento astronómico del siglo y también ante otro eclipse de sol total que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y un tercero, que será anular, el 26 de enero de 2028.

Dentro de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE) también se ha creado una comisión sobre la tríada de eclipses 2026- 2028, en la que AstroMallorca tiene representación, “para coordinar lo que harán las diferentes asociaciones y los contactos que tienen con las Administraciones de los distintos lugares, así como saber las medidas que se van a implementar”, explica un miembro de esta comisión.

“Se trata de ir de la mano y conocer cuál es la situación en cada provincia y qué medidas se van a tomar. En la mayoría de las comunidades autónomas ya ha habido reuniones”, indican desde la comisión de eclipses de la FAAE.

“En Balears, nadie se ha puesto en contacto con nuestra asociación. Nosotros tampoco hemos solicitado un encuentro con el Govern. Si necesitan asesoramiento, nosotros ayudaremos en lo que podamos”, asegura un socio de AstroMallorca.

“En Catalunya, la Generalitat ya ha dado un primer paso y se ha puesto en contacto con casi todas las asociaciones astronómicas. En otras comunidades autónomas ya tienen determinados los lugares donde harán las observaciones, van muy avanzadas, tienen ya una gran parte del trabajo hecho. En Galicia y en Balears, no”, especifica un miembro de la comisión de eclipses de la FAAE.

“A nosotros, en las islas, nos cuesta mucho arrancar”, reconoce un integrante de AstroMallorca. “Hay que tener en cuenta que se tienen que prever las medidas de seguridad con Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Salud, ambulancias, etc. Igual que ocurre cuando hay previsión de una nevada intensa en la Tramuntana y la carretera se colapsa el fin de semana. Ante esa situación, todos los efectivos se movilizan. Pues, ahora, con el eclipse debería ser similar”, añade el aficionado a la astronomía.

Por su parte, la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, reconoció hace unos días que no tienen redactado todavía un plan de contingencia a un año vista. Según indicó, si se prevé una gran afluencia de gente coincidiendo en plena campaña turística, "haremos un plan de autoprotección", como ocurre con la Pujada a Lluc o con las fiestas de Ciutadella.

"Tendremos que hacer una comisión o junta de seguridad con los municipios afectados" para proteger a la población y evitar que haya un cierto colapso, según manifestó la consellera.

"No tenemos un plan ya redactado un año antes. Si se tienen que poner límites, se tendrán que poner. Tendremos que activar sistemas de control", admitió Antònia Estarellas acerca del eclipse.