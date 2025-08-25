La AEMET vuelve a activar la alerta en Mallorca por el calor
Los termómetros marcarán temperaturas máximas de 37 grados
Después de una semana marcada por las alertas naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (AEMET) en Mallorca por lluvias y tormentas, este martes vuelven los avisos en la isla por el calor.
Temperaturas máximas de 37 grados
Este 26 de agosto la AEMET prevé cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias.
También se espera polvo en suspensión y las temperaturas ascenderán, activándose la alerta amarilla desde las 12 hasta las 18 horas en el sur, interior y norte de Mallorca por temperaturas máximas de hasta 37 grados.
Se mantiene el aviso para el miércoles
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para este miércoles 27 de agosto mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas.
Con predominio de cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias y altas por la mañana, los termómetros seguirán marcando máximas de 37 grados entre las 12 y las 18 horas en el levante, interior y norte de Mallorca.
El polvo en suspensión continuará presente durante la jornada y el viento será flojo a moderado de componente este girando por la tarde a componente oeste.
