Alerta alimentaria por la presencia de partículas metálicas en unas galletas distribuidas en Baleares

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha recomendado que no se consuman

La AESAN lanza una alerta por posible presencia de partículas metálicas en las galletas Pim's Naranja de Fontaneda.

La AESAN lanza una alerta por posible presencia de partículas metálicas en las galletas Pim's Naranja de Fontaneda. / AESAN

EP

MADRID

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado este lunes una alerta por la posible presencia de partículas metálicas en las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en sus hogares que no lo consuman.

La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, informando de que el producto se presenta en un paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente.

La distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque las autoridades no han descartado también se haya dado en otras autonomías.

La Aesan ha tenido conocimiento de esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, y ahora se buscará verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los restaurantes enfocados a los residentes sortean la caída del consumo en las zonas turísticas: 'Nuestros clientes son los mallorquines
  2. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  3. Investigan a un orientador por agredir a un alumno de 12 años autista en un colegio de Calvià
  4. Alerta amarilla en Mallorca: chaparrón en Costa dels Pins y espectacular 'cap de fibló' en la costa de Calvià
  5. Muere Cristóbal Pizá a los 79 años, médico nefrólogo y expropietario de la Policlínica Miramar de Palma
  6. Adiós a los últimos vestigios del histórico Hospital de Son Dureta
  7. Un incendio intencionado, con hasta cinco focos distintos, se extiende por la Albufera de Muro
  8. El tabú del posparto en Mallorca: «La maternidad me desbordó, solo quería desaparecer»

Fallece la doctora Valentina Moggi, neumóloga de la Policlínica Miramar

Fallece la doctora Valentina Moggi, neumóloga de la Policlínica Miramar

Medios aéreos de la Guardia Civil y Salvamento mantienen la búsqueda de los migrantes desaparecidos en Mallorca

Medios aéreos de la Guardia Civil y Salvamento mantienen la búsqueda de los migrantes desaparecidos en Mallorca

Alerta alimentaria por la presencia de partículas metálicas en unas galletas distribuidas en Baleares

Alerta alimentaria por la presencia de partículas metálicas en unas galletas distribuidas en Baleares

Baleares, a la cola de las comunidades en el diseño del operativo para el gran eclipse de 2026

Baleares, a la cola de las comunidades en el diseño del operativo para el gran eclipse de 2026

Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias

Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias

Clavijo critica a Prohens por su rechazo a acoger más menores migrantes: "Ni por asomo la situación de Baleares es comparable con Canarias"

Clavijo critica a Prohens por su rechazo a acoger más menores migrantes: "Ni por asomo la situación de Baleares es comparable con Canarias"

Casi la mitad de los autónomos de España destina entre el 25% y el 50% de sus ingresos al alquiler de su local de trabajo

Casi la mitad de los autónomos de España destina entre el 25% y el 50% de sus ingresos al alquiler de su local de trabajo

Regresan los bomberos mallorquines desplazados a los incendios de Castilla y León: “Hemos hecho un buen trabajo, a pesar de las dificultades”

Regresan los bomberos mallorquines desplazados a los incendios de Castilla y León: “Hemos hecho un buen trabajo, a pesar de las dificultades”
Tracking Pixel Contents