Las actrices mallorquinas Júlia Truyol y Esther López protagonizan el polémico pregón de las fiestas de Sants en Barcelona

Las actrices mallorquinas Júlia Truyol y Esther López han sido las protagonistas del polémico pregón de las fiestas del barrio barcelonés de Sants, que ha generado un revuelo en redes sociales por su tono abiertamente reivindicativo. Las dos intérpretes, nacidas en Mallorca y con una larga trayectoria en el teatro catalán, abrieron las fiestas el sábado por la noche con un discurso en el que hablaron sobre asuntos como gentrificación, especulación, vivienda o el genocidio de Israel en Gaza.

Fue precisamente hablando sobre este conflicto, en el tramo final del pregón, el momento que más ha circulado por internet, cuando ambas actrices alzan la voz al grito de "¡Estamos hartas!". Las imágenes del grito se han viralizado y han generado miles de comentarios, algunos aplaudiendo su valentía y otros criticando el tono.

Más allá de ese instante, el discurso estuvo cargado de contenido. Truyol y López hablaron de los problemas de su barrio, como la masificación turística, o del racismo y el auge de la extrema derecha, a los que tildaron de "fascistas". Ambas viven desde hace años en el barrio de Sants y forman parte de una de las compañías teatrales más reconocidas actualmente, La Calòrica.

Júlia Truyol (Palma, 1987) se formó en Mallorca y en el Instituto del Teatre de Barcelona. Es cofundadora de la compañía de teatro La Calòrica, con la que ha desarrollado una prolífica carrera en teatro, audiovisuales y cine. Ha participado en obras como La brama del cèrvol, Els ocells, Le congrès ne marche pas, así como en la serie Sala polivalent de 3CAT y en la serie Llim producida por IB3 y Bastera Films.

Esther López (Palma, 1986), también de Mallorca y cofundadora de La Calòrica junto a Truyol, es licenciada en Arte Dramático y ha participado en diferentes espectáculos, producciones y rodajes, uno de los más conocidos premiada sèrie de IB3 Mai neva a Ciutat, en la que dio vida al personaje de Neus Perelló. No es el primer pregón que pronuncia: en 2019, ya protagonizó (junto a otros actores de Mai neva a Ciutat) el de las fiestas de Sant Sebastià en Palma.

Las imágenes del pregón que ofrecieron el sábado ya están en el centro de una polémica con repercusión nacional.