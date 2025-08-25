280 euros por un champú: así de exclusiva es esta peluquería canina en Mallorca

Quien dijo que para estar guapo hay que sufrir no pensaba en los perros. Hoy en día, muchos acuden con naturalidad al peluquero junto a sus dueños. Lavar, cortar, cepillar, arreglar uñas y piel: en Mallorca, los groomers se encargan de cuidar el aspecto de los peludos.

Y no son pocos. Una búsqueda rápida en Google arroja 37 peluquerías caninas solo en Palma. Aunque la profesión no está regulada oficialmente ni en España ni en Alemania, exige amor por los animales, técnica, sensibilidad y buen oficio.

Alta gama en Palma

Uno de los salones más exclusivos lo dirige Alejandro Frontera, mallorquín de 50 años con 25 en el oficio. Tanto éxito tiene que apenas acepta nuevos clientes y solo trabaja con lista de espera. Su local Magnum and friends, en la calle Andrea Doria, sorprende desde la puerta, donde a la altura de los perros puede leerse: Dogs are welcome.

El interior recuerda a un concept store mezclado con un barber shop londinense: productos premium para perros y objetos de decoración para humanos. Tras el mostrador, Frontera corta con paciencia el pelo de un caniche color miel: «Los cortes más complicados los hago por la mañana, cuando hay más calma», explica.

Aunque se formó inicialmente como cocinero, lleva un cuarto de siglo en la peluquería canina. Ahora cuenta con la ayuda de Mayo, una becaria que estudia de forma online para convertirse en groomer. Por ahora, solo lava y seca; los cortes quedan en manos del maestro.

280 euros por un champú

«Cada raza tiene una estructura de pelo distinta, y la técnica debe adaptarse a ello», señala Frontera, mientras ajusta a tijera el manto rizado del caniche. El precio depende del tamaño y del tipo de pelaje. «Se puede calcular unos 40 euros por hora. A veces paso cuatro horas con un solo perro».

Sus clientes, muchos extranjeros, no reparan en gastos. Prueba de ello: el champú más caro en su tienda cuesta 280 euros.

En 20 años, la relación entre humanos y perros ha cambiado radicalmente, observa Frontera: «Hoy en día mucha gente vive sola o retrasa la maternidad, y el perro ocupa el lugar de un miembro más de la familia. Aunque hay quienes exageran y lo tratan como un bebé. Eso es un error: un perro quiere ser perro, no un niño».

Peluquería en la finca

También las alemanas Stefanie Funken (47) y Alke Schatz (50) han hecho de su pasión una profesión, montando salones en sus propias fincas. Además, ofrecen servicio a domicilio, trasladando bañera y mesa de corte hasta la casa del cliente.

Cuando los animales acuden por primera vez al centro, los dueños se quedan a su lado para que la adaptación sea más tranquila.

Funken, originaria de Remscheid, lleva nueve años con su DogSpa en Cas Concos, tras formarse en Alemania. Explica que muchos propietarios creen, sobre todo en verano, que lo mejor es rapar al perro: «Pero no siempre se puede. El pelo largo también protege del calor, igual que en el desierto la gente no va desnuda», comenta.

Lo confirma Schatz, formada en el centro británico Jodie’s Groom Room de Alicante: «Siempre quise trabajar con animales. La peluquería me permitió cumplir ese sueño», dice la exfilóloga.

Los precios de sus tratamientos completos rondan desde 40 euros en el DogSpa de Funken hasta 55 euros en el de Schatz.