Aprueban dos nuevos másteres de la UIB que arrancan el próximo curso

El Govern ha autorizado a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a impartir, a partir del curso 2025-2026, dos nuevas titulaciones oficiales de máster: el Máster Universitario en Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global y el Máster Universitario en Salud Global. Ambos estudios responden a las necesidades emergentes en materia de sostenibilidad ambiental y salud pública, y refuerzan el compromiso de la UIB con la formación superior de calidad y la investigación aplicada, informa el Ejecutivo.

El Máster Universitario en Estudio y Gestión de Ecosistemas Terrestres frente al Cambio Global, promovido por el departamento de Biología de la UIB, ofrece una formación multidisciplinar para abordar los efectos del cambio global en los ecosistemas mediterráneos. La titulación pretende formar profesionales actualizados con capacidad para investigar sobre las cuestiones más punteras.

Por su parte, el Máster en Salud Global, promovido por el departamento de Enfermería y Fisioterapia, es una titulación interuniversitaria coordinada por la Universidad de Málaga, con la participación de la Universidad de Almería y la UIB. Tiene como objetivos ofrecer una formación multidisciplinar para el abordaje, diseño, planificación e implementación de actuaciones en el enfoque de Salud Global impulsado por la OMS y por el Consorcio de Universidades por la Salud Global.