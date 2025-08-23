Varias tormentas dejan chubascos en puntos del interior de Mallorca
En Manacor se han registrado esta tarde 21,6 litros por metro cuadrado
Varias tormentas han descargado a lo largo de esta tarde en varios municipios del interior y del nordeste de la isla. Hasta el momento, el mayor acumulado se ha registrado en Manacor, con 21,6 litros por metro cuadrado. Este sábado el servicio de Emergencias ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG-0) del Plan Meteobal (alerta amarilla) por lluvias y tormentas en Mallorca.
Artà, Petra y Sineu también han registrado chubascos ocacionales a lo largo de la jornada. En el caso del primero, se han registrado hasta 6 litros por metro cuadrado, mientras que en el caso de Sineu y Petra solo han caído 3 litros.
Para la jornada de este domingo la AEMET prevé intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas, tendiendo durante la tarde a poco nuboso y temperaturas es ascenso. El viento será en general flojo y del sur y sureste, con intervalos de brisas en la isla.
