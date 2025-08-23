Bomberos mallorquines en León: cuatro jornadas extenuantes de lucha contra el fuego

Han sido cuatro jornadas extenuantes en la que los miembros de los equipos de emergencia desplazados desde Balears a las zonas devastadas por los grandes incendios en la provincia de León han trabajado de sol a sol, catorce horas diarias. Los bomberos mallorquines han hecho uso de la movilidad que les proporcionan sus vehículos para intervenir en media docena de puntos distintos, desde el límite con Galicia hasta el de Asturias, para proteger las localidades que estaban más afectadas por el rebrote de las llamas.

El equipo de Balears, integrado por bomberos de Palma, Mallorca, Menorca y Eivissa, así como brigadistas del Ibanat, personal de Protección Civil y sanitarios del 061, se incorporó al gran operativo de lucha contra los incendios el pasado miércoles por la mañana, tras un viaje por mar y carretera que había durado casi 24 horas.

Las dotaciones se pusieron a la orden del puesto de mando de León, que ese primer día les envió a la localidad de Villarrubín, muy cerca del límite con Orense. Allí estuvieron controlando los rebrotes y defendiendo el pueblo contra el avance de las llamas.

Durante el resto de días, desde el puesto de mando les han desplazado a distintos puntos donde se requería una intervención urgente. Desde Villarrubín fueron al pueblo de Lusio, donde participaron junto a los bomberos de Soria en el derrumbe controlado de una casa que estaba a punto de desplomarse tras quedar arrasada por el fuego. En los días siguientes se han ido moviendo hacia el norte, a las localidades de Sorbeda del Sil, Anllarinos del Sil, Anllanes y Peranzanes, en el Bierzo, cerca ya del límite con Asturias.

Son jornadas de trabajo de sol a sol. Empiezan a las nueve de la mañana, cuando salen de su base en Ponferrada hacia allá donde les indiquen ese día desde el puesto de mando. No regresan a la base hasta las once de la noche.

Muchos de los integrantes de la expedición mallorquina son veteranos, con muchos años de experiencia, pero admiten que nunca se habían enfrentado unos incendios tan extendidos, con un área tan grande arrasada.

Mañana tienen previsto iniciar el viaje de regreso, para coger de nuevo un ferry y llegar el lunes por la mañana a las islas.