Adiós a los últimos vestigios del histórico Hospital de Son Dureta

El antiguo centro sanitario afronta la última etapa de su derribo, cuyo final es inminente, mientras el nuevo complejo sociosanitario avanza con los tres nuevos edificios de la calle Andrea Doria

El futuro centro de salud para 20.000 residentes es el inmueble más avanzado del complejo, con la fachada prácticamente acabada

El edificio semicircular de Son Dureta, partido en dos, en la última fase de su demolición

El edificio semicircular de Son Dureta, partido en dos, en la última fase de su demolición / Miguel Vicens

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

Los últimos vestigios del viejo Hospital de Son Dureta, que fue inaugurado en noviembre de 1955 y cerró sus puertas definitivamente en mayo de 2011 con el traslado al Hospital de Son Espases, están a punto de desaparecer definitivamente. Los trabajos de demolición, que empezaron en octubre de 2024, tras más de un año de tareas preparatorias y vaciado del inmueble, y se retrasaron por el amianto hallado en la construcción, están a punto de llegar a su final, según las previsiones del Servei de Salut de Baleares.

La piqueta ha partido en dos lo que fue el característico edificio semicircular, dejando actualmente un gran vacío en el centro del inmueble, así como en sus costados izquierdo y derecho. Y a finales de agosto o principios de septiembre todo el conjunto quedará reducido a 70.000 toneladas de escombros, con la desaparición del edificio principal del centro sanitario de referencia y las once construcciones anexas que se fueron levantando a lo largo de los años.

"Cada vez que paso por aquí y miro el derribo de Son Dureta me recuerda a una estampa de Gaza de las que muestran en televisión", comenta un vecino de sa Teulera que contempla la fase final de la demolición, justo en el momento en que una enorme grúa va destruyendo un área del inmueble ya sin fachada que muestra sus entrañas. Las montañas de escombros se acumulan a izquierda y derecha del terreno. Y un camión cisterna recorre el solar una y otra vez regando la tierra para que la obra levante la menor cantidad de tierra y polvo posibles.

Una grúa derriba este viernes una parte del edificio semicircular ya sin fachada

Una grúa derriba este viernes una parte del edificio semicircular ya sin fachada / Miguel Vicens / t

Una vez el edificio se haya demolido, obra que ha tenido un coste de 3,5 millones de euros, empezará la fase de construcción del hospital del media estancia del nuevo Complejo Sociosanitario de Son Dureta, que tendrá la misma estructura semicircular y una superficie total de 44.192 metros cuadrados que darán cabida a 300 camas. Por su parte, en la parte delantera del solar se levantará un edificio de servicios administrativos y la sede del Banc de Sant i Teixits.

El hospital de media estancia, el edificio de consultas y el centro de salud, en primer término, el edificio más avanzado

El hospital de media estancia, el edificio de consultas y el centro de salud, en primer término, el edificio más avanzado / Miguel Vicens

La zona más avanzada del futuro complejo sociosanitario

La zona más avanzada del nuevo Complejo Sociosanitario de Son Dureta se encuentra en la parte del solar que limita con la calle Andrea Doria, donde los tres nuevos edificios ya se han levantado.

En primer lugar, el hospital de larga estancia, que contará con 240 camas y vistas al bosque de Bellver. Y está pensado para periodos de hospitalización de dos a tres meses y para pacientes que necesitan curas o tratamientos especiales, así como para aquellos que por motivos de salud no pueden estar en su casa.

Noticias relacionadas y más

A continuación el edificio de consultas y pruebas diagnósticas. Y finalmente, el nuevo centro de salud, que prestará servicio a 20.000 residentes en Palma y descongestionará las unidades de salud vecinas. Además, prestará también un servicio de urgencias y de atención domiciliaria. Este edificio es el que presenta las obras más avanzadas, con una fachada prácticamente terminada donde ya se están colocando los cristales.

TEMAS

