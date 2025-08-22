Vox pide la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en Baleares por la crisis migratoria

El diputado de Vox Jorge Campos ha solicitado la comparecencia urgente del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en las comisiones de Política Territorial e Insularidad del Congreso, para que dé explicaciones sobre la crisis migratoria que está afectando al archipiélago.

Campos ha denunciado lo que a su juicio es una "colaboración del Gobierno con la inmigración ilegal" y sus consecuencias directas en la inseguridad que se sufre en Baleares. "Lo que estamos viviendo en Mallorca, Ibiza y Formentera es intolerable. Miles de inmigrantes ilegales están llegando a nuestras costas sin control", ha añadido.

Para Campos, sólo Vox lo denuncia y la reacción del delegado del Gobierno es "no aumentar los efectivos policiales, ni detener a los inmigrantes ilegales que cometen delitos, sino que se les van a dar tres comidas, aseo y seguridad privada".

Jorge Campos, diputado de Vox en el Congreso por Baleares. / B. Ramon

A juicio del diputado, "sólo falta que haga como sus compañeros del PSOE y les facilite prostitutas y drogas", ha declarado.

Jorge Campos ha alertado de que a consecuencia de la crisis migratoria, la situación en zonas como Playa de Palma "se ha vuelto insostenible" porque se están retirando efectivos de seguridad ciudadana para atender la llegada de pateras.

"Cuando detienen a africanos que están trapicheando, se agrupan, agreden a los agentes y se llevan la mercancía incautada, con total impunidad", ha advertido. El diputado mallorquín ha insistido en que la situación "no es mejor" en la Estación Marítima 3 del puerto de Palma, donde se está alojando temporalmente a las personas migrantes. "Un lugar sin vigilancia, junto al Paseo Marítimo y a pocos metros de centros comerciales y cruceros turísticos. Ya se han producido destrozos, robos y agresiones", ha indicado.