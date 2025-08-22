Los vecinos de Can Pastilla disfrutan de las fiestas del barrio: “El objetivo es hacer piña entre todos los vecinos”

Can Pastilla celebra estos días sus fiestas de verano, que iniciaron el pasado lunes día 18, pero que se alargarán hasta el domingo 24 de agosto. Para ello, el presidente de la Asociación de Vecinos de Can Pastilla, Poncio Bover, ha querido animar al vecindario a participar en los eventos programados. Para estas fiestas, se han propuesto numerosas actividades para todos los públicos. Entre ellas, Bover destaca “una batalla acuática que haremos entre vecinos y dimonis, que atraerá tanto a niños como a adultos”.

Sin embargo, para el presidente, el verdadero objetivo de estas fiestas es “hacer piña y reforzar las amistades entre los vecinos del barrio”. Para ello, la organización busca “combinar tradición y modernidad y atraer a participantes de todas las edades, mediante propuestas como un concurso de talentos con premio en metálico o el dibujo de la portada del programa de fiestas realizado por niños”.

Por otro lado, este evento “siempre suele realizarse durante el mes de agosto”, ya que “no queremos que se solape con otras fiestas de barrios cercanos, como Es Pil·larí o S’Aranjassa, y que otros ciudadanos de localidades cercanas puedan asistir a todas las actividades”.

Asimismo, además de la colaboración vecinal, los diferentes comercios del barrio también han sido clave para llevar a cabo estas fiestas. Bover asegura que “intentamos hacer una actividad en cada sitio para ir beneficiando a todos los comerciantes, ya que todo el vecindario quiere las mejores fiestas posibles para Can Pastilla”.

Programación Fiestas Can Pastilla 2025

Estas fiestas se desarrollarán a lo largo de esta semana. A lo largo de estos días, ya se han llevado a cabo bingos al aire libre, concursos de talentos y la tradicional Procesión de Sant Antoni.

Sin embargo, hoy tendrán lugar nuevos eventos, como la exhibición del Club de Ball Marina Bordoy a las 19 horas, junto a otro bingo nocturno, ya que el anterior fue cancelado “por riesgo de tormenta”. En el día de mañana, los vecinos podrán disfrutar de una batalla acuática con pistolas de agua y una posterior exposición con entrega de premios del concurso de dibujo. La jornada terminará con el show de la artista Madò Pereta y una cena comunitaria al aire libre a partir de las 22 horas en la Plaza Plus IX.

En cuanto al fin de semana, el antiguo Balneario 0 acogerá un mercado artesanal con food trucks y algunas actuaciones musicales. También habrá actuaciones para los más pequeños, como juegos acuáticos, castillos hinchables y shows de magia.

Finalmente, las fiestas se retomarán el 27 de septiembre, cuando se homenajeará a los más mayores del barrio y se realizarán varios bailes flamencos, además de rumbas y sevillanas.