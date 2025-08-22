El tiempo del fin de semana en Mallorca: alerta amarilla y chubascos ocasionales

La Aemet mantiene el aviso amarillo por tormentas y lluvias en el centro de la isla este sábado

Cielo nublado en Palma

Cielo nublado en Palma / Ana B. Muñoz

Redacción Digital

Palma

Tras las lluvias registradas este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por tormentas y lluvias este sábado en el centro de Mallorca.

La Aemet prevé en Baleares, intervalos nubosos con chubascos ocasionales que por la tarde en el interior de Mallorca podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta.

Las temperaturas no variarán y el viento será flojo variable tendiendo por la tarde a sur y sureste, con brisas costeras.

Previsión para el domingo

Para el domingo, la Aemet pronostica predominio de cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubes medias y altas durante el día.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas con pocos cambios o en ascenso, y el viento soplará entre flojo y moderado del sur y sureste con intervalos de brisa en Mallorca.

