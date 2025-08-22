Tchokotoua equivalía a Juan Carlos I

Fui testigo hace treinta años en silla de ring de la germinación del emporio de Camp de Mar, que hoy alberga la tercera calle más cara de España con mansiones por encima de los nueve millones de euros. La cifra hubiera sorprendido incluso a quienes me paseaban orgullosos por la urbanización en ciernes, el equipo al completo del príncipe georgiano Zourab Tchokotoua.

Mientras paseábamos por los cimientos de los caserones que ahora se cotizan por encima de los 20 mil euros el metro cuadrado, los ejecutivos de Porto Fornells destacaban la inmediatez con la costa, el aislamiento de residencias que iban más allá de replicar la urbanización de Son Vida en Andratx, para aproximarse a Bel Air. Incluso mostraban el detalle crítico de señalarme:

-Mira, ese hombre de negocios se está construyendo la casa él mismo, y la verdad es que se nota.

Con risas en off por la falta de gusto. Para quienes hayan vivido en Marte durante el último siglo, mentar a Tchokotoua equivalía a señalar a Juan Carlos I, aunque el Rey Emérito acabó desligándose con dureza de su más fiel servidor desde que compartieran internado infantil en Suiza.

El nuevo Camp de Mar absorbía campos de golf que ya son veteranos. El proyecto elefantiásico o babilónico contemplaba un gigantesco proyecto hotelero bajo el paraguas del legendario rey Bhumibol de Tailandia. Se quería aprovechar que su primer ministro Prem Tinsulanonda, llamado «el De Gaulle asiático», era un enamorado de Mallorca. En un test de verano fácil, ¿quién tramaba los contactos al máximo nivel entre ambos países para que Mallorca quedara encadenada a la marca Dusit Thani?

Mientras me paseaban por las parcelas como si fuera un presunto comprador, me susurraron el golpe publicitario que aseguraba la venta a las mayores fortunas alemanas. Se trataba de brindar chalets prácticamente gratuitos a Claudia Schiffer y Michael Schumacher, lo más parecido que puede dar el país prusiano a una celebridad. La treta funcionó, aunque los promotores iniciales se lamentarán hoy de los millones de euros perdidos con la revalorización de sus sueños de hormigón.