El PP presentará una moción en el Consell contra la "nula gestión" del Gobierno en la crisis migratoria en Mallorca

El PP de Mallorca presentará una moción en el pleno del Consell del próximo mes de septiembre contra la, a su juicio, "nula gestión" del Gobierno estatal en la crisis migratoria en la isla.

Así lo ha anunciado la portavoz del PP en el Consell, Núria Riera, en una rueda de prensa, en que ha considerado "inaceptable" la "nula política migratoria" del Gobierno estatal, y ha afeado al presidente, Pedro Sánchez, que "ni conoce la realidad migratoria de Mallorca ni le interesa" y al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que "está escondido y ha hecho abandono de sus funciones".

La portavoz del PP en el Consell ha asegurado en la rueda de prensa de este viernes que la situación migratoria es "insostenible" en el conjunto de Baleares, ya que, según datos del Ministerio del Interior, al archipiélago han llegado 4.323 migrantes en 230 pateras, un 77% más que en el mismo periodo del año pasado.

Por tanto, en palabras de Núria Riera, estas cifras "confirman que existe una ruta permanente, consolidada y en expansión entre Baleares y Argelia y que, además, se ha consolidado durante 2025 como una de las más peligrosas, con más dificultad y riesgo en el trayecto".

Asimismo, la 'popular' ha recordado que a Mallorca "en los últimos dos años han llegado 714 menores migrantes no acompañados, el 62 por ciento de todos los registrados en los últimos 15 años".

Frente a la "crisis migratoria sostenida" que vive Mallorca y que "se agrava año tras año", el Consell ha reclamado en reiteradas ocasiones la intervención del Gobierno estatal, "y se le han planteado soluciones que ignora", como un Plan Nacional de Políticas Migratorias específico para Baleares, la declaración de emergencia migratoria en la comunidad o un aumento de la financiación estatal para afrontar los gastos en recursos, espacios y personal. Además, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha solicitado en dos ocasiones al Gobierno que reclame la intervención urgente de la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Ahora, el PP presentará una moción en el pleno del próximo mes de septiembre para exigir responsabilidades al Gobierno estatal ante la crisis migratoria que sufre Mallorca y reclamar medidas urgentes porque "el IMAS está al límite y cada nueva llegada agrava una crisis humanitaria que Pedro Sánchez y su delegado intentan ocultar".

En concreto, a través de la moción registrada, el PP exigirá la dimisión "inmediata" del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por su "inacción" y "falta de responsabilidad".

"Mallorca vive una crisis migratoria sostenida que se agrava año tras año. Hoy llega una patera cada dos horas y lo único que tenemos del señor Rodríguez es silencio. Nos enteramos de las llegadas por los medios de comunicación, no por el delegado del Gobierno, que es incapaz de informar ni de dar la cara. No es el delegado de los ciudadanos, es el delegado de la inacción", ha denunciado Riera.

La portavoz ha acusado a Rodríguez de "esconder datos a la ciudadanía" y de "rechazar reuniones que tienen como objetivo mejorar la situación". "¿Por qué oculta la llegada de 1.500 personas en los últimos días? ¿Por qué no informa ni siquiera cuando los migrantes salen de la isla? Mallorca merece transparencia y responsabilidad, no cortinas de humo", ha insistido la portavoz 'popular'.

También, a través de la moción registrada, el PP exigirá que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "reaccione con hechos claros y contundentes para frenar la llegada de pateras". Y, que se reclame de manera "urgente" la ayuda de Frontex y otros instrumentos europeos para "reforzar el control de fronteras y combatir a las mafias que trafican con vidas humanas".

"Cada patera que llega es una muestra más de la incompetencia de Sánchez y de su abandono a Mallorca. Si Madrid no actúa, iremos a Bruselas a buscar ayuda directa. Porque lo que vivimos no es solo un problema político, es una grave crisis humanitaria. Y los mallorquines merecen soluciones", ha apuntado Riera.