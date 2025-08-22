Las pernoctaciones hoteleras en Baleares crecen un 0,62% en julio

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares en julio han crecido un 0,62% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras sumar un total de 10,98 millones de operaciones, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los hoteles de las Islas se alojaron un 0,68% más de turistas en julio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 2,03 millones de viajeros. Por nacionalidad, 193.208 eran residentes en España, mientras que 1,8 millones fueron extranjeros.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 740.149 las realizaron residentes en España, mientras que más de 10 millones fueron residentes en el extranjero.

En total, en Baleares se alcanzó en el séptimo mes del año una ocupación del 86% y el sector hotelero empleó a 76.406 personas.

Datos nacionales

El sector hotelero español siguió consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros registraron un incremento interanual del 1,8% en las pernoctaciones y un aumento del 5% en los precios en comparación con igual mes de 2024. De este modo, la facturación media por habitación ocupada se impulsó hasta los 146,5 euros, un 4,6% más que en el mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que incrementaron un 2,1% sus estancias. Por su parte, los residentes en España elevaron sus pernoctaciones hoteleras un 1% interanual en el séptimo mes del año.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el crecimiento global de las pernoctaciones fue del 0,7%, con una leve caída del 0,4% en las pernoctaciones nacionales y un alza del 1,2% en las internacionales.

Por destinos, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron el grueso de las estancias de los viajeros residentes, mientras que Islas Baleares, Cataluña y Canarias fueron los destinos principales de los turistas extranjeros.