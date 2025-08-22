Mallorca aún tiene 1.500 plazas 0-3 libres: consulta aquí cuántas hay en cada municipio

En plena expansión de la educación 0-3 (primer ciclo de Educación Infantil) y con cuatro horas de atención gratuita garantizada, la demanda de las familias crece año tras año y el momento de solicitud de plaza se convierte en un momento de tensión en algunos hogares. Con todo, sigue habiendo vacantes, según recoge el mapa interactivo publicado por la conselleria de Educación. Así, a fecha de 31 de julio, en Mallorca hay 1.511 plazas libres en los centros de educación infantil de 0 a 3 años para el curso 2025-2026. En toda Baleares hay 1.991 vacantes disponibles.

Más de 900 plazas para los nacidos en 2023

La distribución por niveles educativos en Mallorca muestra que son los niños nacidos en 2023 (que deben cursar 3º de educación infantil) quienes tienen más opciones ya que hay 935 plazas disponibles en la isla. Este nivel concentra más de la mitad de toda la oferta mallorquina. Por el contrario, las familias mallorquinas con bebés nacidos en 2025, que accederán a 1º de Educación Infantil, encontrarán 333 opciones en la isla, mientras que para 2º nivel (niños nacidos en 2024) hay 243 plazas libres.

Palma lidera la oferta, Manacor no aparece

Palma encabeza el ranking de municipios con más plazas disponibles con 326 vacantes (73 en 1º, 27 en 2º y 226 en 3º), seguida de Campos con 102 plazas, Marratxí con 80, Porreres con 69 y Sóller con 55.

Sin embargo, Manacor, el segundo municipio más poblado de Mallorca, no aparece en el listado de vacantes. Además de Manacor, no aparecen en el listado Ariany, ni Escorca ni Lloret de Vistalegre.

La red 0-3 ha crecido en los últimos años debido sobre todo a la creación en primer lugar de una Xarxa Complementària con centros privados, que ahora ya han pasado a ser formalmente centros concertados. La red pública crece, pero a un ritmo más lento. Algunos ayuntamientos van abriendo estas infraestructuras gracias a fondos europeos, mientras Educación está promoviendo incluir la etapa 0-3 en colegios públicos que empezaban su oferta en 4º de Educación Infantil (esta fórmula también se está aplicando en centros concertados que amplían así su oferta educativa por abajo). La Conselleria también ha anunciado que asumirá la gestión directa de algunas 'escoletes'.

Las familias mallorquinas interesadas pueden consultar la disponibilidad actualizada en la web de la conselleria de Educación, en concreto en el apartado de Escolarización, donde se publican las vacantes por municipio y nivel educativo.

En el proceso ordinario de admisión 0-3 para el próximo curso se presentaron 6.468 solicitudes y se adjudicaron en un primer momento 5.591 plazas. Un total de 877 familias quedaron sin plaza y Educación contactó con ellas para ofrecerles las vacantes disponibles.