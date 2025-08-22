Malestar en el Consell Escolar: Educación pide cuatro informes urgentes sobre el sistema de evaluación en pleno agosto

En pleno agosto (en concreto el pasado día 13), Educación ha requerido, por la vía de urgencia, cuatro informes al Consell Escolar (CEIB) sobre los borradores de las órdenes de evaluación, algo que ha generado malestar en el órgano consultivo, que ha recordado a Conselleria que este mes es considerado no hábil.

Educación ha replicado al Consell Escolar que la inhabilidad establecida en el reglamento del Consell Escolar de Baleares "hace referencia únicamente y exclusivamente a la celebración de reuniones" y que aunque la presidenta les haga llegar los borradores para que hagan sus aportaciones eso "no implica que ningún órgano colegiado deba reunirse durante el mes de agosto". Conselleria señala que "muy a su pesar y debido a la urgencia", el órgano de representación y participación del sector educativo tiene hasta el 7 de septiembre para presentar sus aportaciones a cada proyecto de orden remitido (uno para cada etapa educativa), para después confeccionar y entregar los informes preceptivos antes del 25 de septiembre. Cabe recordar que los informes del Consell Escolar son preceptivos pero no vinculantes.

El plazo total es de 30 días hábiles dado que la petición es "extraordinaria y de carácter urgente", indica la carta de la Conselleria, que se justifica en la necesidad de "asegurar el buen funcionamiento de los centros".

Miembros del Consell Escolar han lamentado que de nuevo Educación recurra a la vía de urgencia, cuando aseguran que el conseller Antoni Vera se comprometió a no volver a utilizar este procedimiento acelerado. Creen que los ajustadísimos plazos son una muestra de la falta de una planificación adecuada, algo que al final dificulta el diálogo y la participación.

Las órdenes de evaluación: vuelta a las notas tradicionales

Educación ha planteado estos proyectos de órdenes de evaluación para cada etapa después de las sugerencias recogidas por el grupo de expertos que convocó el Govern de Marga Prohens para mejorar los resultados del sistema educativo de las islas. Este comité confeccionó un documento con varias propuestas de mejora y algunas hacían referencia a la evaluación. Cabe recordar que con la aplicación de la LOMLOE los informes de evaluación pasaron a ser un documento en el que se precisaba hasta que punto el alumno había asumido una larga lista de criterios por materia. Los informes fueron criticados por parte de centros y profesores (al suponer una gran carga de papeleo por ser muy extensos e ir muy al detalle)y por parte de las familias (ya que había mucha información y algunos criterios no eran fácilmente comprensibles). A raíz de las propuestas del grupo de expertos, Educación anunció que aprobaría nuevas órdenes de evaluación para volver a las notas ‘tradicionales’ (con términos cualitativos, como sobresaliente, notable...), que en el caso de ESO y Bachiller incluiría escala numérica.