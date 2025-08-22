El Govern responde a la ministra Sira Rego sobre el reparto de menores migrantes: "Igual tendría que revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma"

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, denuncia la "hipocresía absoluta" del Gobierno Central, quien "no se está preocupando por la situación de estos menores" que están llegando a las islas

El portavoz del Govern, Antoni Costa, durante el Consell de Govern celebrado esta mañana

El portavoz del Govern, Antoni Costa, durante el Consell de Govern celebrado esta mañana / CAIB

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

"Igual tendría que hacer una reflexión, revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma". El Govern de Marga Prohens responde de forma contundente a la ministra Sira Rego después de que esta tildara ayer de racista a Baleares por su intento de frenar el reparto de menores migrantes a través de una suspensión cautelar.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, denuncia la "hipocresía absoluta" del Gobierno Central, quien "no se está preocupando por la situación de estos menores" que están llegando a las islas. "Sorprende que el Gobierno de España y una ministra que les da igual las condiciones en las que se encuentran los menores que llegan a las islas acusen de racista a nadie", argumenta Costa.

El representante del Govern señala que el rechazo del archipiélago a este reparto "no responde a un problema de dinero", sino a un problema de espacios y de profesionales. "No entendemos como le cuesta tanto al Gobierno de España entender la situación dramática que vive Baleares. La ministra igual tendría que hacer una reflexión, revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma", afirma.

Recurso menores migrantes

En cuanto a la petición del Ejecutivo autonómico para suspender cautelarmente el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Costa asegura que el recurso se formalizará de manera inminente. "Se han recopilado todos datos para explicar que estamos sobrepasados y que no tenemos capacidad para acoger a estos menores migrantes. Venimos reiterando desde hace mucho tiempo la sobresaturación de Baleares", explica Costa.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el portavoz se muestra confiado en que esta suspensión cautelar finalmente salga adelante y el archipiélago no tenga que acoger así a estos menores migrantes. "Si no confiásemos en que este recurso pudiera prosperar no lo plantearíamos", argumenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
  2. De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
  3. El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
  4. Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
  5. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  6. Radar meteorológico: Sigue en directo la tormenta en Mallorca
  7. Alerta naranja en Mallorca: la lluvia llega a la isla y deja 37,8 litros por metro cuadrado en Campos
  8. Descubren que la mutación que provoca la enfermedad de Andrade es endémica de Baleares

Bolaños señala que Baleares debe cumplir la ley tras pedir Prohens la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes

Bolaños señala que Baleares debe cumplir la ley tras pedir Prohens la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes

El Govern responde a la ministra Sira Rego sobre el reparto de menores migrantes: "Igual tendría que revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma"

El Govern responde a la ministra Sira Rego sobre el reparto de menores migrantes: "Igual tendría que revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma"

Vox pide la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en Baleares por la crisis migratoria

Vox pide la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en Baleares por la crisis migratoria

Baleares ha recibido 1,4 millones de cruceristas hasta julio, un 9,4 % más que en 2024

Baleares ha recibido 1,4 millones de cruceristas hasta julio, un 9,4 % más que en 2024

Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda

Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda

Los docentes de Baleares recibirán este mes de agosto un aumento salarial del 0,5% por el incremento del IPCA

Los docentes de Baleares recibirán este mes de agosto un aumento salarial del 0,5% por el incremento del IPCA

El Govern pone un perfil técnico para dirigir Costas

El Govern pone un perfil técnico para dirigir Costas

Denuncian que el paraíso de la costa sur de Mallorca se ha convertido en dos años en un cementerio de pateras

Denuncian que el paraíso de la costa sur de Mallorca se ha convertido en dos años en un cementerio de pateras
Tracking Pixel Contents