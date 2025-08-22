El Govern pone un perfil técnico para dirigir Costas

Un perfil técnico y de la casa en lugar de uno político. Esta ha sido finalmente la apuesta del Govern balear para poner al frente de Costas, una dirección general sensible habida cuenta de las amplias e importantes competencias de que dispone sobre una extensa superficie territorial, más de 1.500 kilómetros según cuantificó en su día el Gobierno central en el traspaso de las mismas.

La funcionaria Maria Joaquina Ferrer Matas es la nueva directora general de Costas y Litoral de las Illes Balears; el nombramiento será efectivo de manera inminente, tal y como ya conoce su entorno más directo. Ferrer sustituye a Carlos Simarro, aupado al Congreso de los Diputados tras la remodelación de gabinete efectuada hace más de un mes por la presidenta Marga Prohens. Simarro relevó a Sandra Fernández del escaño en Madrid para convertirse en la nueva consellera de Asuntos sociales, y desde entonces la dirección general de Costas lleva vacante.

Ferrer Matas es una veterana funcionaria de la Comunidad Autónoma que no había estado hasta ahora en primera línea política. Esta licenciada en Derecho ha ocupado distintas plazas en la Administración autonómica y actualmente ya trabaja en la propia conselleria del Mar y del Ciclo del Agua de la que depende Costas.

La llegada a la dirección general de Maria Joaquina Ferrer se produce tras varias semanas de búsqueda del candidato idóneo entre perfiles más políticos aunque también funcionarios de carrera, como ha sido tradición en Costas. El Consolat tuvo en mente en algún que otro momento al exalcalde de Pollença Tomeu Cifre para el cargo. Con todo, no se le llegó a proponer formalmente, aunque probablemente lo hubiera aceptado; tampoco han fructificado otras ofertas que estuvieron sobre la mesa. Ello no obstante el acercamiento con Cifre con el objetivo de que regrese al PP -fue expulsado por díscolo en la época de José Ramón Bauzà- sigue sus pasos.

Desde su puesto de funcionaria Maria Joaquina Ferrer ha contado con la confianza del conseller Juan Manuel Lafuente, que finalmente ha optado por un currículum técnico para la gestión de la ordenación y protección del litoral balear, así como de todo lo concerniente al dominio público maritimoterrestre. Entre sus cometidos destacará la regularización de chiringuitos o parkings ilegales, cuestiones no exentas en muchas ocasiones de polémica.