El Govern destina 2,6 millones de la ecotasa a la mejora de las depuradoras

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua destinará 2.653.082 euros de fondos recaudados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a mejoras en 22 estaciones de bombeo y 30 depuradoras de Baleares entre 2026 y 2027, que supondrán la instalación de equipamientos nuevos. El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha explicado tras el Consell de Govern celebreado esta mañana que la inversión se efectuará en diez lotes, de los que 7 se aprobarán para actuaciones en Mallorca, 2 en Ibiza y uno en Menorca.

Los trabajos se orientan a la renovación y refuerzo de equipos que, con el paso de los años, han agotado su vida útil, programándose un mantenimiento preventivo que podrá llevarse a cabo en los meses de menor actividad sin poner en riesgo el propio tratamiento.

En total, son 52 instalaciones en las que se actuará: 22 estaciones de bombeo y 30 plantas depuradoras. El plazo de ejecución será de 14 meses y la inversión se distribuirá con 1.724.503 euros en 2026 y 928.578 euros en 2027.

El objetivo es aumentar la fiabilidad de las instalaciones, mejorar la calidad del tratamiento, optimizar los consumos energéticos y reducir la producción de residuos, avanzando en la protección del medio ambiente y en la mejora continua de la prestación de un servicio esencial para la población. Por número de elementos a sustituir, destacan siete equipos en Cala Llonga y la renovación integral del bombeo colector 0, ambos en Ibiza.

Instalaciones

En cuanto a instalaciones, las que reciben mayor importe son las depuradoras de Andratx, Cala d'Or, Pollença y Llucmajor en Mallorca; Binidalí en Menorca, y el bombeo del colector 0 junto con la EDAR de Cala Llonga en Ibiza. Formentera, por su parte, tiene contratada su reforma integral por un importe de casi 5 millones, que se prevé comience después de la temporada de este año, por lo que no entra en este contrato. Con este acuerdo, el ejecutivo balear reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras hidráulicas y con la modernización de un servicio básico para la calidad de vida en las Islas.

Por otro lado, el Consell de Govern ha nombrado a Maria Joaquina Ferrer Matas directora general de Costas y Litoral.Costa ha destacado que Ferrer cuenta con más de 25 años de experiencia en la Administración autonómica, con una trayectoria está marcada por la gestión jurídica y técnica vinculada al litoral y al sector público.