Denuncian que el paraíso de la costa sur de Mallorca se ha convertido en dos años en un cementerio de pateras
Trabajadores del sector náutico alertan de la acumulación de embarcaciones abandonadas en la reserva marina entre es Caragol y Ses Salines, con riesgos para la navegación y el ecosistema
La costa sur de Mallorca, especialmente el tramo comprendido entre la playa des Caragol y el cabo de Ses Salines —en pleno corazón de una reserva marina— se ha convertido desde 2023 en un punto de acumulación de pateras abandonadas, según denuncian trabajadores del sector náutico.
De acuerdo con su testimonio, en los últimos dos años al menos una docena de embarcaciones han quedado varadas o se han hundido en esta franja de litoral protegido. Una vez rescatadas las personas migrantes, las pateras quedan señalizadas por la Guardia Civil, pero a menudo son abandonadas en el mar. Esta práctica, señalan, supone un riesgo para la navegación, especialmente nocturna, y un impacto ecológico severo debido a la descomposición de las embarcaciones de fibra de vidrio en los ecosistemas marinos.
Los denunciantes, que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, apuntan además a la negativa del puerto de la Colònia de Sant Jordi a recepcionar estas pateras. Aseguran que en varias ocasiones se ha rechazado la entrada de embarcaciones remolcadas por navegantes particulares o por servicios de limpieza del litoral, mientras que sí se habrían aceptado aquellas procedentes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera.
La situación, afirman, refleja una doble crisis: por un lado, la humanitaria, derivada de la apertura de la ruta migratoria entre Argelia y Mallorca, que se ha cobrado centenares de vidas; y, por otro, la medioambiental, marcada por la acumulación de restos en una zona especialmente sensible.
Los firmantes aseguran haber intentado formalizar denuncias ante la Guardia Civil, pero explican que fueron disuadidos. Por ello apelan ahora a la presión social y a la implicación de los medios de comunicación con el objetivo de que las administraciones competentes —entre ellas los ayuntamientos de Ses Salines y Santanyí, Ports IB, Salvamento Marítimo, Costas y la propia Guardia Civil— adopten medidas urgentes.
