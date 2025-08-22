El Consell de Mallorca iza la bandera de Ucrania en La Misericòrdia para mostrar su apoyo al país

El Consell de Mallorca ha querido mostrar su compromiso con los ucranianos, quienes se encuentran en una situación complicada debido a la guerra con Rusia. Para ello, hoy se ha celebrado un acto en el patio de La Misericòrdia, donde se ha izado una bandera de Ucrania. Este evento se ha celebrado para conmemorar el Día de la Bandera Nacional, así como el Día de la Independencia de Ucrania, que tendrán lugar los días 23 y 24 de agosto, respectivamente.

Esta actividad ha contado con la participación de la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; y del cónsul de Ucrania en Baleares, Volodymyr Nosov. Esta unión supone una muestra de compromiso de las islas con la paz, la democaracia y los derechos humanos, con el fin de cooperar con todas aquellas personas de Ucrania que se encuentran en una situación precaria debido a la guerra.

Antònia Roca y Volodymyr Nosov izan la bandera de apoyo a Ucrania en La Misericòrdia / Consell de Mallorca

Asimismo, el Consell también ha querido reivindicar la necesidad de una mayor cooperación internacional y ayuda humanitaria para lograr la paz en los países en crisis.

Donación económica y iniciativas colaborativas

La institución también ha destinado este año un total de 50.000 euros, a través del Fons Mallorquí de Solidaritat, para ayudar a las personas ucranianas afectadas por la guerra. Esta donación ha servido para poder llevar a cabo proyectos de cooperación con Ucrania e iniciativas para facilitar la acogida temporal de victimas del país del este a Mallorca.

Por una parte, en Ucrania, se han comprado y distribuido alimentos, productos de higiene y otros materiales necesarios para ayudar a los refugiados, así como los centros de asistencia y de acogida de personas desplazadas desde los municipios de Khust y Chernivtsi. Además, se han tranformado los edificios públicos poco útiles en alojamientos temporales, con la rehabilitación de las primeras plantas de dos edificios municipales en Horinchovo para ofrecer más espacios de acogida.

Por otra parte, en la isla, el Consell está colaborando con la iniciativa Associació Mallorquina d'Ajuda als Refugiats d'Ucraïna (Amar Ucraïna) para que muchos niños que han vivido en zonas afectadas por la guerra pasen el verano en Mallorca, con el objetivo de mejorar su bienestar y reforzar la unión solidaria entre los dos países.