Baleares ha recibido 1,4 millones de cruceristas hasta julio, un 9,4 % más que en 2024

Solo en julio han llegado al archipiélago 84 cruceros

En cuanto a la pesca, se han descargado más de 1.154 toneladas, un 2,1% menos que el año pasado

Primera escala en Palma del buque de cruceros Explora II.

Primera escala en Palma del buque de cruceros Explora II. / M.R.A.

EFE

Baleares ha recibido 1.413.747 pasajeros en cruceros turísticos entre enero y julio, cifra que supone un incremento del 9,4 % respecto a los siete primeros meses del año pasado.

Los buques de crucero que han llegado a Baleares hasta julio han sido 428 un 12 % más que el año pasado, según la estadística de julio publicada este viernes por Puertos del Estado. Solo en julio han llegado a los puertos de Baleares 84 cruceros, un 2,4 % más, con 354.643 cruceristas a bordo, un 4,8 % más que el mismo mes del año pasado. Los cinco puertos de interés general de Baleares (Palma, Alcúdia, Ibiza, Mahón y La Sabina) han registrado 4.062.935 pasajeros marítimos entre enero y julio, un 1,4 % menos que en los siete primeros meses del año pasado.

En julio han llegado 1.36.323 personas en transporte marítimo a Baleares, un 7 % menos. Las descargas de pesca en los puertos de Baleares han sido de 130 toneladas en julio, un 39,3 % menos que ese mes del año pasado. En los siete primeros meses del año se han descargado 1.154 toneladas de pescado en los puertos de Baleares, un 2,1 % menos que en ese período de 2024.

En cuanto a la mercancía, los cinco puertos de Baleares han movido 10.581.986 toneladas entre enero y julio, un 3,8 % más. Solo en julio han movido 1.777.888 toneladas, un 5,7 % más que en julio del año pasado.

Datos nacionales

A nivel nacional, los puertos de interés general movieron 323.853.685 toneladas hasta julio de 2025, lo que supone un descenso del 2,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales. Según Puertos del Estado, estos datos reflejan el contexto de estancamiento del comercio mundial, por la incertidumbre e inestabilidad geopolítica y económica global.

El tráfico de pasajeros aumentó hasta julio el 6,5 % en relación al mismo periodo de 2024, hasta superar los 22,9 millones de movimientos. Los pasajeros de cruceros han sido 7.557.768 hasta julio, un 16,5 % más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
  2. De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
  3. El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
  4. Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
  5. Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
  6. Radar meteorológico: Sigue en directo la tormenta en Mallorca
  7. Alerta naranja en Mallorca: la lluvia llega a la isla y deja 37,8 litros por metro cuadrado en Campos
  8. Descubren que la mutación que provoca la enfermedad de Andrade es endémica de Baleares

Bolaños señala que Baleares debe cumplir la ley tras pedir Prohens la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes

Bolaños señala que Baleares debe cumplir la ley tras pedir Prohens la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes

El Govern responde a la ministra Sira Rego sobre el reparto de menores migrantes: "Igual tendría que revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma"

El Govern responde a la ministra Sira Rego sobre el reparto de menores migrantes: "Igual tendría que revisar la definición de racismo y aplicársela a sí misma"

Vox pide la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en Baleares por la crisis migratoria

Vox pide la comparecencia en el Congreso del delegado del Gobierno en Baleares por la crisis migratoria

Baleares ha recibido 1,4 millones de cruceristas hasta julio, un 9,4 % más que en 2024

Baleares ha recibido 1,4 millones de cruceristas hasta julio, un 9,4 % más que en 2024

Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda

Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda

Los docentes de Baleares recibirán este mes de agosto un aumento salarial del 0,5% por el incremento del IPCA

Los docentes de Baleares recibirán este mes de agosto un aumento salarial del 0,5% por el incremento del IPCA

El Govern pone un perfil técnico para dirigir Costas

El Govern pone un perfil técnico para dirigir Costas

Denuncian que el paraíso de la costa sur de Mallorca se ha convertido en dos años en un cementerio de pateras

Denuncian que el paraíso de la costa sur de Mallorca se ha convertido en dos años en un cementerio de pateras
Tracking Pixel Contents