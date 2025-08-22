Baleares ha recibido 1,4 millones de cruceristas hasta julio, un 9,4 % más que en 2024

Baleares ha recibido 1.413.747 pasajeros en cruceros turísticos entre enero y julio, cifra que supone un incremento del 9,4 % respecto a los siete primeros meses del año pasado.

Los buques de crucero que han llegado a Baleares hasta julio han sido 428 un 12 % más que el año pasado, según la estadística de julio publicada este viernes por Puertos del Estado. Solo en julio han llegado a los puertos de Baleares 84 cruceros, un 2,4 % más, con 354.643 cruceristas a bordo, un 4,8 % más que el mismo mes del año pasado. Los cinco puertos de interés general de Baleares (Palma, Alcúdia, Ibiza, Mahón y La Sabina) han registrado 4.062.935 pasajeros marítimos entre enero y julio, un 1,4 % menos que en los siete primeros meses del año pasado.

En julio han llegado 1.36.323 personas en transporte marítimo a Baleares, un 7 % menos. Las descargas de pesca en los puertos de Baleares han sido de 130 toneladas en julio, un 39,3 % menos que ese mes del año pasado. En los siete primeros meses del año se han descargado 1.154 toneladas de pescado en los puertos de Baleares, un 2,1 % menos que en ese período de 2024.

En cuanto a la mercancía, los cinco puertos de Baleares han movido 10.581.986 toneladas entre enero y julio, un 3,8 % más. Solo en julio han movido 1.777.888 toneladas, un 5,7 % más que en julio del año pasado.

Datos nacionales

A nivel nacional, los puertos de interés general movieron 323.853.685 toneladas hasta julio de 2025, lo que supone un descenso del 2,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales. Según Puertos del Estado, estos datos reflejan el contexto de estancamiento del comercio mundial, por la incertidumbre e inestabilidad geopolítica y económica global.

El tráfico de pasajeros aumentó hasta julio el 6,5 % en relación al mismo periodo de 2024, hasta superar los 22,9 millones de movimientos. Los pasajeros de cruceros han sido 7.557.768 hasta julio, un 16,5 % más.