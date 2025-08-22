Educación
Autorizados 17, 7 millones de euros para construir la nueva facultad de Ciencias de la UIB
El edificio actual se encuentra en una situación obsoleta que dificulta la docencia de grados como Física y Química
El Consell de Govern ha autorizado el gasto de 17,7 millones euros para la construcción de la nueva facultad de Ciencias de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
La UIB llevará a cabo la construcción del nuevo edificio para respuesta a las necesidades de espacio y modernización del campus universitario, ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes.
El objetivo principal del proyecto, ha explicado, es mejorar la calidad de la educación superior y la investigación en Mallorca mediante la creación de unas instalaciones "modernas, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales y futuras de la comunidad educativa".
El edificio actual de Ciencias se encuentra en una situación obsoleta que dificulta la docencia de grados como Física y Química, entre otros, ha expuesto el también vicepresidente autonómico.
Además, se requieren nuevos espacios docentes y de investigación para afrontar un incremento de la oferta académica, como el nuevo grado en Ciencias del Mar, con inicio previsto para el curso 2026-2027.
El proyecto, ha reivindicado, también representa una apuesta por "la innovación arquitectónica, la sostenibilidad y la eficiencia energética", dado que integrará criterios de racionalidad económica y compatibilidad normativa.
Desde su formulación inicial en 2022, el coste estimado ha pasado de 13,3 millones de euros a 17,7 millones de euros debido al incremento de los precios de construcción. Así, el proyecto se financiará con 13,3 millones de euros del Fondo de Impulso al Turismo Sostenible y con 4,3 millones del Factor de Insularidad.
La aportación se distribuirá en tres anualidades, con 5,1 millones para este año, 7,5 millones para el siguiente y 5 millones para 2027.
