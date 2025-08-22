La APIB reclama que se exija titulación en Periodismo o Comunicación para acceder a la bolsa de redactores de IB3
La Associació de Periodistes de les Illes Balears denuncia que la convocatoria pública no incluye la formación universitaria específica
27 asociaciones y 8 colegios profesionales ya firmaron un manifiesto en defensa de los grados en comunicación en 2023
La Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha reclamado la rectificación de la convocatoria para la creación de una bolsa de redactores en IB3 al no aceptar que no se exija como requisito la titulación universitaria en Periodismo o Comunicación Audiovisual.
La organización advierte de que la ausencia de este requisito fomenta el intrusismo laboral en la profesión periodística. Por este motivo, la APIB exige a IB3, como medio público, y a los Gabinetes de comunicación de ayuntamientos, consells insulares y del Govern apoyar la exigencia de una formación especializada acreditada.
Cabe destacar que, en 2023, un total de 27 asociaciones y 8 colegios de periodistas en España, entre ellos APIB, suscribieron un manifiesto para defender los grados universitarios en comunicación como la única vía de acceso profesional a medios y gabinetes institucionales.
