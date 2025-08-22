Alerta amarilla en Mallorca: chaparrón en Costa dels Pins y espectacular 'cap de fibló' en la costa de Calvià

Tras las lluvias registradas los últimos días en numerosos puntos de Mallorca y Menorca, este viernes ha vuelto a regirse por una inestabilidad atmosférica que ha provocado un espectacular chaparrón en Costa dels Pins (Son Servera).

Asimismo, hace unas horas ha sido visible un espectacular 'cap de fibló' en la costa de Calvià.

Agosto estaba dejando en Mallorca una de las olas de calor más intensas y duraderas de los últimos años. Aunque la ola de calor se dejó notar especialmente el último fin de semana, según datos de AEMET, el episodio cálido se prolongó durante 16 días consecutivos, lo que lo convierte en uno de los más largos desde que existen registros.

Ese calor acumulado, sin embargo, se convirtió en combustible perfecto para un escenario de inestabilidad atmosférica. La entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el Mediterráneo activa el cóctel meteorológico: aire frío en altura, humedad abundante y el calor residual en superficie, ingredientes idóneos para el desarrollo de tormentas fuertes.

Alerta amarilla

Baleares está este viernes en alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo este viernes el aviso amarillo en toda Baleares por lluvias intensas. Podrían llegar a acumularse precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y producirse tormentas