Alerta amarilla en Mallorca: chaparrón en Costa dels Pins y espectacular 'cap de fibló' en la costa de Calvià
Las precipitaciones podrían ser intensas en las próximas horas, especialmente en el interior y en las zonas de levante y norte de la isla
Tras las lluvias registradas los últimos días en numerosos puntos de Mallorca y Menorca, este viernes ha vuelto a regirse por una inestabilidad atmosférica que ha provocado un espectacular chaparrón en Costa dels Pins (Son Servera).
Asimismo, hace unas horas ha sido visible un espectacular 'cap de fibló' en la costa de Calvià.
Agosto estaba dejando en Mallorca una de las olas de calor más intensas y duraderas de los últimos años. Aunque la ola de calor se dejó notar especialmente el último fin de semana, según datos de AEMET, el episodio cálido se prolongó durante 16 días consecutivos, lo que lo convierte en uno de los más largos desde que existen registros.
Ese calor acumulado, sin embargo, se convirtió en combustible perfecto para un escenario de inestabilidad atmosférica. La entrada de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el Mediterráneo activa el cóctel meteorológico: aire frío en altura, humedad abundante y el calor residual en superficie, ingredientes idóneos para el desarrollo de tormentas fuertes.
Alerta amarilla
Baleares está este viernes en alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo este viernes el aviso amarillo en toda Baleares por lluvias intensas. Podrían llegar a acumularse precipitaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y producirse tormentas
- Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas
- De la ola de calor al aviso por tormentas: la AEMET activa la alerta naranja en Mallorca
- Un oasis de lujo y silencio: así es la calle de Mallorca situada entre las tres más caras de España para comprar una vivienda
- El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional
- Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”
- Radar meteorológico: Sigue en directo la tormenta en Mallorca
- Alerta naranja en Mallorca: la lluvia llega a la isla y deja 37,8 litros por metro cuadrado en Campos
- Descubren que la mutación que provoca la enfermedad de Andrade es endémica de Baleares