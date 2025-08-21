Una vecina de Palma de 82 años que podría perder su casa: “Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida”

“Esta es nuestra casa de toda la vida. Todos mis hermanos nacieron aquí. El más mayor nació aquí hace 96 años y yo, que soy la pequeña, hace 82 años. Aquí tengo todos mis recuerdos, aquí tengo mi vida. Esta casa se construyó hace más de cien años”, explica una vecina de Sant Jordi con gesto de preocupación.

“Mi marido vive conmigo en esta vivienda desde hace 61 años, cuando nos casamos. Ahora, está enfermo, somos muy mayores y no nos merecemos esta situación”, añade la mujer”, sin poder contener las lágrimas.

Su esposo, de 87 años, natural del Coll d’en Rabasssa, asiente con semblante serio. “No sé adónde vamos a tener que irnos a vivir a nuestra edad, ¿debajo de un puente?”, apunta con cierta indignación e ironía, sentado en el sofá del salón. “Esto es un desastre, yo no me puedo mover de aquí”, subraya, mientras señala con el dedo hacia un caminador.

Este matrimonio de pensionistas, junto con su hija, lleva pleiteando contra Cort y una Junta de Compensación desde hace cinco años para evitar que les echen de su propia casa y la derriben. Una promotora pretende construir 80 pisos desde hace tiempo en esta zona de Sant Jordi, muy cerca del aeropuerto de Palma, y su inmueble es el único afectado por este proyecto. Primero, trataron de expropiarles y ahora se enfrentan a una reparcelación, que implica igualmente la destrucción de su hogar.

Además, en la planta baja vive una nieta con su compañero sentimental desde 2019. Mientras, ellos residen en el primer piso. “Es una suerte que mi nieta esté aquí abajo porque nos cuida. El otro día se cayó mi marido cuando iba al baño y en un momento subieron a ayudarnos”, detalla la mujer.

“Estamos luchando desde hace cinco años, esta es nuestra casa, aquí hemos vivido toda la vida. Es un verdadero sinvivir, una pesadilla, una angustia constante que no me deja dormir. Yo nací en Sant Jordi y he vivido aquí siempre. No me quiero marchar, esto es mi vida”, recalca la vecina de 82 años. Detrás de ella, una ventana se abre a una zona de campo con unos molinos destartalados. La Serra de Tramuntana se vislumbra a lo lejos. El ruido de los aviones no cesa ni un minuto.

“Ya estamos acostumbrados a los aviones, en invierno se está mejor porque hay menos aterrizajes y despegues y tenemos la ventana cerrada”, aclara su esposo.

Camí de Sant Jordi

La zona en la que residen, el Camí de Sant Jordi, mantiene la esencia de antaño. “Este camino siempre ha sido así, es uno de los más antiguos que existen, forma parte de nuestra historia”, comenta la hija del matrimonio de jubilados, ante la previsión de que cambien el trazado de esta vía.

El origen del litigio se remonta a 2020, cuando los octogenarios recibieron una carta en su casa. “Nos decía que nuestra vivienda estaba afectada y que iba a ser expropiada”, recuerda la dueña del inmueble. A partir de ahí, empezó su particular lucha contra el ayuntamiento de Palma y la Junta de Compensación, que reúne a varios propietarios cuyos terrenos serán edificados. “Primero, se inició el procedimiento administrativo y luego, el judicial, ya que interpusimos un recurso contencioso- administrativo”, puntualiza la hija de la pareja. Ahora, ya llevan dos recursos contra la Administración municipal.

Tres años después de iniciarse el expediente de expropiación forzosa, a mediados de 2023 la Junta de Compensación desistió. Un juzgado de lo contencioso- administrativo de Palma condenó al Consistorio en costas.

Posteriormente, la Junta de Compensación optó por una reparcelación. De nuevo, la familia perjudicada ha recurrido al estar su casa afectada y ha interpuesto una reciente demanda en los tribunales contra el acto administrativo de Cort, que aprobó la reparcelación. Los demandantes también han pedido al juzgado de Palma la medida cautelar de suspensión de la ejecución del plan de reparcelación para no perder su hogar mientras decide el juzgado.

En el recurso, solicitan la nulidad del acuerdo de reparcelación por diversas irregularidades, como por ejemplo, que estos terrenos están afectados por las servidumbres acústicas debido al ruido del aeropuerto o que el suelo es falso urbano y, por tanto, no se puede construir, según mantienen, porque la ley exige acreditar que exista un interés público y que además establezca la Administración excepciones para construir en este suelo que aquí no hay. Por último, reprochan que no se prevea el realojo de los afectados ni una casa nueva.

“Estamos muy preocupados, tener que marcharnos de nuestra propia casa no es para nada agradable. Primero fue la expropiación y ahora la reparcelación, pero el fin es el mismo, nos quitarían nuestra casa. Y tal como están las cosas, con el poco dinero que nos pueden dar, es impensable comprar una vivienda ahora”, exclama apenada la vecina octogenaria. Su inmueble consta de planta baja, primer piso, patio, garaje, corral y unos 150 metros cuadrados por planta.

Se sienten impotentes ante la situación que les ha tocado vivir. “Lo más triste de todo es que te tengas que ir de tu propia casa”, destaca la mujer.

“Si hubiera una voluntad mínima, se podría arreglar, pero la promotora es muy prepotente, quieren darse mucha prisa. Nosotros hemos presentado el recurso para salvarnos. La solución que nos dan no es fiable”, agrega su hija. Si ampliaran la calle por el extremo opuesto, por una zona de campo, su casa podría estar a salvo, según su versión.

Ansiedad permanente

“La angustia y la ansiedad que tenemos mi marido y yo es constante, estamos pendientes en todo momento de si llega una nueva carta. Ya no solo es el valor material que tiene nuestra casa familiar, es el valor sentimental, aquí hemos vivido toda la vida”, insiste la octogenaria.

“Desde el Ayuntamiento nos han dado falsas esperanzas. Hace varios años que se publicitaban estos pisos de Sant Jordi por Internet, se anunciaba que en 2022 entregarían las llaves. Creo que vendieron mucha cosa”, indica la demandante.

La familia afectada también realizó alegaciones al Plan General de Palma para evitar la demolición de la casa. “Somos los únicos vecinos que nos encontramos en esta situación en Sant Jordi, te quitan tu casa, te quitan tu vida de buenas a primeras. ¿Por qué tengo que ponerme a buscar casa o realizar una inversión inmobiliaria, si ya estoy bien como estoy ahora?”, se pregunta la vecina, de 82 años. Los años pesan, pero no van dejar de combatir lo que califican como “una injusticia” por verse obligados a alejarse de sus raíces.