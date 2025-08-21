El teléfono del Consell para denunciar la oferta turística ilegal en Mallorca aparece como una inmobiliaria de alquiler vacacional

Para sorpresa de muchos ciudadanos que llaman al Departamento de Turismo del Consell de Mallorca para informarse sobre las novedades de la nueva ley turística del Govern de Marga Prohens el número (971 00 79 40) aparece identificado en algunos móviles como el de una inmobiliaria especializada en alquiler vacacional. Es el mismo teléfono publicitado por la institución insular para denunciar la oferta turística ilegal. Al parecer, se trata de un error que solo afecta a ciertos dispositivos con sistema operativo Android y no impide la conexión con la Oficina de Atención Ciudadana de Turismo.

Desde el Consell se confirma que la anomalía fue detectada la semana pasada por el coordinador de atención telefónica y se espera solucionar el problema lo antes posible. El propio personal que atiende las llamadas reconoce que varios usuarios les han estado comunicando su desconcierto.

Captura de una pantalla de móvil durante la llamada al teféfono de Turismo vinculado erróneamente con una inmobiliaria. / DM

Una situación similar se vivió el julio pasado en el hospital de Son Espases. El teléfono de su centralita aparecía identificado como "puticlub" en el registro de llamadas, para asombro de los usuarios del hospital. Su departamento de Seguridad barajó entonces la hipótesis de que se tratara de un fallo de etiquetado externo, posiblemente vinculado a la información que aparece en el buscador de Google.

En el caso del teléfono de Turismo, al marcarlo aparece identificado erróneamente como Prestige Villas, una agencia inmobiliaria de Mallorca "con más de 30 años de experiencia en la venta de inmuebles y alquileres vacacionales en el norte de Mallorca", según figura en su web. La firma, especializada en las zonas de Pollença, Port de Pollença, Alcúdia, Formentor y Cala Sant Vicenç, anuncia ahí mismo su número telefónico (no coincide con el de Turismo) y al marcarlo aparece registrado correctamente con el nombre de la empresa. Por tanto, parece que la identidad del negocio habría sido suplantada por terceros.

Dirigirse a Google

A petición de Turismo, la Dirección Insular de Modernización, Transparencia e Innovación, que dirige Josep Cerdà, se ha comunicado con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Desde el organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, se ha indicado al Consell que debe dirigirse a Google para solucionar la vinculación errónea de su teléfono con la inmobiliaria. Se espera solucionar lo antes posible el problema.

En 2024 el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) lanzó una alerta a raíz de la denuncia de un empresario cuyo nombre fue modificado de forma malintencionada en el identificador de llamadas. Se realizaban al número correcto, pero aparecían etiquetadas con una palabra ofensiva.

Turismo confía en solucionar lo antes posible el problema

El Incibe explicó que ciertas aplicaciones o servicios de identificación utilizan bases de datos externas construidas a partir de aportaciones de usuarios que la empresa no controla. Se recomienda verificar la identidad del comercio o la institución en Google para cambiarla y evitar que vuelva a ser modificado por terceros.

Durante la pandemia se produjo una situación similar, el teléfono de InfoCOVID, de información ciudadana sobre el virus, aparecía como una hamburguesería en el registro de llamadas.

1.500 llamadas mensuales

El servicio de atención telefónica de la Oficina de Atención Ciudadana de Turismo está atendiendo unas 1.500 llamadas mensuales, con una media diaria de unas 80 consultas ciudadanas, según informó recientemente el Consell de Mallorca. Es un servicio que está resultado "clave" para afrontar el gran número de consultas desde que el Govern aprobó el pasado abril el decreto ley turístico. Entre otras novedades vuelve a poner a la venta plazas turísticas hoteleras y de alquiler vacacional y hay mucho interés en conocer los trámites.

También el Consell ha estado publicitando el número de teléfono en una campaña contra la oferta turística ilegal lanzada con la nueva marca turística de la isla, Mallorca ca nostra. Con ella se anima a los ciudadanos a que denuncien en el departamento que dirige Marcial Rodríguez las irregularidades. "Proteger nuestra casa comienza por decir no a la oferta turística ilegal", dice el anuncio. Para ello pide notificar la oferta turística ilegal vía telefónica o por correo electrónico (inspeccioturisme@conselldemallorca.net).