Son Llàtzer pone en marcha un proyecto de inteligencia artificial para frenar los casos de enfermedad renal crónica

El Hospital de Son Llàtzer ha impulsado una nueva herramienta basada en la inteligencia artificial, con el objetivo de limitar los casos por enfermedad renal crónica, pudiendo detectar los pacientes en riesgo y conseguiendo un mejor tratamiento gracias al análisis de datos reales. De esta manera, este proyecto puede ayudar a identificar a pacientes en las fases iniciales de la enfermedad, aunque no tengan un diagnóstico previo, sino también prevenir la prgresión de la misma y facilitar mejores opciones para el abordaje clínico.

A diferencia de los métodos tradicionales, este modelo también está capacitado para clasificar automáticamente el estado real de la enfermedad. Asimismo, está previsto que esta herramienta sea incluida en la historia clínica electrónica de la atención primaria (eSIAP) para que los médicos y sanitarios reciban alertas y pautas basadas en guías clinicas actualizadas.

Se desarollará en tres etapas: diseño, validación e integración. El proceso consiste en diseñar el modelo con bases de datos externos para, posteriormente, validar la precisión de los datos del sistema sanitario balear, gracias a un estudio que se llevará a cabo mediante el Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa). Finalmente, será constituido dentro del modelo del sistema clínico, transformándolo en un producto sanitario con certificado CE.

Esta iniciativa ha sido liderada por el jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Son Llàtzer y coordinador de la Estrategia de la Enfermedad Renal Crónica de las islas, el doctor Juan Manuel Buades. También ha colaborado la médica de familia del Centro de Salud Escola Graduada, Escarlata Angullo, y la empresa IQVIA; además de haber sido respaldada por la conselleria de Salud. Buades ha asegurado que "la inteligencia artificial logrará detectar a tiempo los casos de esta enfermedad, pudiendo reducir las complicaciones cardiovasculares y mejorar la superviviencia de los pacientes".

Primer premio del programa inERCia

El impulso de este proyecto ha sido gracias a la obtención del primer premio del programa inERCia, impulsado por Boehringer Ingelheim, entre más de cuarenta proyectos de todo el país. Este plan, cuyo jurado está compuesto por expertos de diversos ámbitos, hace posible la validez y posterior implementación del trabajo de Buades, ya que este reconocimiento le permite recibir una financiación inicial de 40.000 euros para poder llevar a cabo el proyecto.