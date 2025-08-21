El SOIB refuerza la Formación Profesional con una inversión de 13 millones de euros
El Servicio de Empleo de las islas ha aprobado dos convocatorias de subvenciones para el período 2025-2027
Los centros beneficiarios deben estar autorizados para impartir grados C de FP
El Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) ha aprobado dos convocatorias de subvenciones con una inversión total de trece millones de euros para impulsar la Formación Profesional en grados B hasta el año 2027.
Estas ayudas, explica la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en nota de prensa, buscan "mejorar la empleabilidad de los ciudadanos", ofreciendo nuevas oportunidades formativas tanto a personas ocupadas y desempleadas como a colectivos en situación de vulnerabilidad.
Estas subvenciones -detalla el escrito- se concederán a entidades de formación autorizadas para impartir grados C de FP en las Islas Baleares, excluyendo a los centros propios del SOIB. Los grados B son formaciones oficiales de corta duración que acreditan parcialmente competencias profesionales, facilitando a las personas una rápida mejora de su empleabilidad. Además, estos módulos pueden acumularse para obtener un certificado profesional completo (grado C).
Personas ocupadas y desempleadas
La inversión se divide en dos líneas principales. La primera, con una dotación de once millones de euros, está destinada a personas ocupadas y desempleadas. Esta línea financiará la impartición de grados B, módulos profesionales no incluidos en grados B y la formación en empresas, siempre en modalidad presencial.
Colectivos vulnerables
La segunda convocatoria, con un presupuesto de dos millones de euros, está enfocada en la formación de colectivos vulnerables. Incluye la oferta de grados B de niveles 1 y 2, módulos no incluidos en grados B y un periodo de prácticas en empresas de 80 horas.
Las entidades beneficiarias de esta línea deben tener al menos dos años de experiencia en la atención a personas con dificultades de inserción laboral. Los destinatarios son mayores de 16 años sin cualificación, con historial escolar insuficiente o en riesgo de exclusión social.
La formación deberá iniciarse una vez notificada la concesión de la ayuda y deberá finalizar, junto a las prácticas en empresa, antes del 31 de marzo de 2027.
