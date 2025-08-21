Salen a la venta 400 plazas hoteleras en Mallorca después de tres años de moratoria

El Consell de Mallorca pone en el mercado 416 plazas hoteleras después de tres años de moratoria. Salen a la venta a partir del 16 de septiembre en la bolsa de plazas temporal que se ha creado con la ley de turismo del Govern Prohens.

Este miércoles 20 de agosto, cumpliendo con el plazo marcado legalmente, el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, dictó una resolución en la que se hace público dicho número de plazas para establecimientos hoteleros. Se publicará en la página web del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) entre este jueves o el viernes, explican desde el Departamento de Turismo. El precio de cada plaza hotelera es de 3.500 euros y se podrán solicitar entre el 16 y el 30 de septiembre.

Unos días antes, 9 de septiembre, se vuelve a abrir el plazo de la convocatoria de para solicitar la compra de las 500 plazas para hoteles en edificios catalogados o declarados bien de Intéres cultural (BIC), es decir, establecimientos tipo boutique en casales o palacetes. En este caso el Consell se ha visto obligado a repetir el proceso por un error informático que impidió que los interesados pudieran acceder en igualdad de condiciones, tal y como se explica en el acuerdo del Consorcio de la bolsa de plazas del 30 de julio, publicado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB) a principios de agosto.

Las solicitudes para adquirir estas 500 plazas se tienen que adjudicar por orden de concurrencia, es decir, se las llevarán los primeros que las soliciten correctamente. Se había puesto en marcha el trámite, tal y como estaba previsto, en la medianoche del 16 de julio pasado a través de dos vías: accediendo directamente a la sede electrónica o bien mediante la página web del CBAT, que enlazaba con esa misma sede electrónica.

Más de 50 solicitudes de madrugada

A las 8 de la mañana de aquel día se constató que no se podía acceder a la sede electrónica a través de la web del CBAT porque la URL de redirección era incorrecta (por un espacio en blanco). El error se subsanó a las 9 de la mañana. En nueve horas se habían registrado ya una cincuentena de solicitudes, lo que muestra el enorme interés en ampliar plazas en hoteles boutique o bien abrir nuevos establecimientos en edificios patrimoniales.

La ley Negueruela había fijado un cupo de 200 plazas en una excepción a la moratoria de 2022 para alojamientos en edificios catalogados o BIC. Este año el PP las incrementó a 500 tras su pacto con Vox para aprobar el decreto ley de turismo en vigor desde abril.

La Asociación para la Rehabilitación de Centros Antiguos (ARCA) ha venido mostrando su preocupación ante el incremento de la habilitación de plazas turísticas en edificios con valor patrimonial. Considera que "no todos los edificios BIC o catalogados pueden ser transformados en hoteles". ARCA alerta de que, en determinados casos, el turismo puede actuar como destructor del patrimonio.

Tres convocatorias anuales

El Consell ha creado dos bolsas temporales de plazas turísticas, una para alquiler vacacional y otra para establecimientos hoteleros. Estarán en vigor hasta que apruebe el techo de plazas para la isla. En la actualidad hay 430.000 plazas, 308.000 hoteleras y 104.000 de alquiler vacacional. Dichas plazas recogen aquellas plazas que se vayan dando de baja, de oficio por parte de la Administración o por bajas voluntarias, para evitar el decrecimiento. Ahora bien, las plazas disponibles en Mallorca para nuevos alojamientos antes de entrar en vigor la moratoria siguen bloqueadas.

Antes de la venta de plazas hoteleras se abrirá el plazo para las solicitudes de compra de plazas de alquiler turístico, del 1 al 15 de septiembre.

El CBAT pondrá en marcha tres convocatorias anuales para adquirir plazas turísticas, en septiembre, enero y mayo de cada ejercicio, la primera quincena para viviendas vacacionales y la segunda para hoteles.