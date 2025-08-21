Saif Abukeshek en Mallorca: "Vamos a intentar romper el bloqueo israelí de Gaza después de 18 años"

El coordinador de la Global Sumud Flotilla en España, Saif Abukeshek, visitó ayer Palma como parte de los preparativos de la expedición que zarpará el 31 de agosto desde Barcelona con el objetivo de “romper el bloqueo” israelí sobre Gaza.

Abukeshek afirmó que será “la flotilla más grande organizada desde el inicio del bloqueo, hace 18 años”, con la participación de decenas de barcos y representantes de 44 países de los cinco continentes. En ella colaboran organizaciones de solidaridad con Palestina, miembros de la sociedad civil, parlamentarios, activistas y figuras internacionales como Greta Thunberg o el brasileño Thiago Ávila.

El coordinador hispanopalestino explicó que los barcos saldrán desde “Barcelona y Túnez” e insistió en que “tras 18 años de bloqueo y más de 22 meses de genocidio, muchos gobiernos siguen siendo cómplices al permitir que se utilicen el hambre y la necesidad como armas de guerra contra la población civil”. Asimismo, agradeció el apoyo de la sociedad mallorquina a la causa palestina y defendió que “los puertos no pueden ser una herramienta de genocidio”.

Abukeshek también denunció que “los puertos europeos continúan siendo utilizados para enviar armas a Israel”, lo que, a su juicio, convierte indirectamente a estos países en cómplices del conflicto. “Esta situación se podría evitar si los políticos hicieran lo que deben hacer”, subrayó.

Saif Abukeshek y Lucía Muñoz, coordinadora de Podemos / Europa Press

Lucía Muñoz: ¿Qué más tiene que pasar para romper relaciones con Israel?

Por su parte, la coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, reclamó a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que califique la ofensiva israelí en Gaza como “genocidio”. Además, criticó sus declaraciones sobre migración, que consideró “deleznables e indignas de una presidenta”.

En declaraciones a los medios, Muñoz advirtió de que “este no es un tema que pueda usarse como arma política para confrontar con el Gobierno de España ni para competir con Vox en racismo”. También lanzó una pregunta directa al presidente Sánchez: “¿Qué más tiene que pasar para romper relaciones y dejar de comerciar armas con Israel?”.

La dirigente de Podemos recordó que “Mallorca ya dijo basta al genocidio” con movilizaciones en toda la isla y una manifestación que reunió a 22.000 personas. Expresó un agradecimiento especial a las mujeres que impulsaron esas protestas y las animó a volver a movilizarse el 31 de agosto, coincidiendo con la partida de la flotilla.

Muñoz denunció además “la complicidad de gobiernos y empresas que financian el genocidio”, citando el caso del fondo KKR, patrocinador del festival Elrow, previsto en Mallorca el 30 de agosto. En este sentido, pidió al Ayuntamiento de Palma que “no permita que este evento se celebre en un recinto municipal”. Y añadió: “Palma no se merece estar manchada con la sangre del pueblo palestino”.

Respecto a la crisis migratoria, la coordinadora de Podemos lamentó el naufragio ocurrido el miércoles en aguas de Baleares, donde murió una persona y otras tres permanecen desaparecidas. Criticó que “PP y PSOE se laven las manos y abandonen a la gente en el mar, mientras la responsabilidad recae en voluntarios de la sociedad civil”. Y reprochó a Prohens su inacción: “La política migratoria no se limita a habilitar espacios, pero la presidenta ni siquiera ha hecho eso, no ha movido un dedo”.