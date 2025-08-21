Radar meteorológico: las tormentas se alejan de Mallorca

La Aemet ha desactivado alerta naranja a las nueve de la mañana

El tiempo en Mallorca: Alerta naranja en Mallorca con escasas lluvias

El tiempo en Mallorca: Alerta naranja en Mallorca con escasas lluvias

Alerta naranja en Mallorca con escasas lluvias / Ana Muñoz

Tras las lluvias registradas este miércoles en numerosos puntos de la isla, Mallorca y Menorca siguen este jueves en aviso naranja por lluvias y tormentas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso lleva activo desde la medianoche y se mantendrá hasta las 09.00 horas de la mañana en ambas islas, donde podrían caer hasta 50 litros por metros cuadrados en una hora.

Aunque a esa hora se desactivarán los avisos ya que las tormentas se alejan de la isla, la Aemet ha señalado que por la tarde podrían producirse chubascos en el este de Mallorca.

En Ibiza y Formentera el aviso, también por lluvias y tormentas, es de nivel amarillo, lleva activo desde la medianoche y se mantendrá hasta las 06.00 horas.

Las precipitaciones estimadas en una hora podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en las Pitiusas.

Plan Meteobal

Salvo cambios de última hora, Emergencias 112 de Baleares mantendrá activados el Índice de Gravedad 1 (IG-1) del plan Meteobal en Mallorca y Menorca.

En Ibiza y Formentera sigue activo el Índice de Gravedad 0 (IG-0).

