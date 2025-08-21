Prohens no está por 1.700 millones

¿Rechazaría usted 1.741 millones de euros por sus principios políticos? La respuesta es obvia para todos los mallorquines excepto Marga Prohens, que acaba de rehusarlos. Aun admitiendo que la cantidad se desinfla al considerarla a escala autonómica, sigue saliendo a más de mil euros per cápita, una reducción considerable de la deuda. Eso sí, se mantiene la posición subordinada de Balears frente a otras comunidades, más favorecidas en el descuento individual, en la cifra global y en el porcentaje enjugado.

La respuesta final no corresponde a la presidenta de Balears sin voz ni voto, dada la sumisión absoluta de Génova por mucho que la líder de Nuevas Generaciones reclame la cogestión aeroportuaria solo hasta que el PP gobierne en Madrid. El problema añadido es que Sánchez asusta a Prohens, la mallorquina salió encogida de su última reunión con el presidente del Gobierno en el Consolat, antes del despacho con Felipe VI.

Prohens mantiene una relación más fluida con Sánchez que con Feijóo, según demuestra el calendario de encuentros con ambos líderes estatales. Sin embargo, el socialista le mostró su lado duro en el Consolat, esa audacia lindante con la falta de escrúpulos que le permite sobrevivir en circunstancias inverosímiles en La Moncloa.

Por tanto, Prohens acataría cualquier propuesta del imponente Sánchez, sin el veto de Madrid. Su aquiescencia sintonizaría con la voluntad de su isla, porque todos los mallorquines nacen con la frase de Vespasiano impresa en sus genes. «Pecunia non olet», no hay dinero sucio. El truco consistiría en quedarse con los 1.741 millones a regañadientes, pero la estratagema requiere de una sutileza ajena al Consolat.

Por lo visto, Prohens no está por dinero, y confía en extraer diez mil millones de euros a los generosos mallorquines. Como mínimo, Sánchez no ha incurrido en la bondad universal del inefable Zapatero, cuando presumía de lograr que «todas las comunidades queden por encima de la media de financiación». Qué son las matemáticas, frente al empuje inigualado del progresismo.