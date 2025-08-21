El Palma International Boat Show genera un impacto económico de 21 millones de euros

El Palma International Boat Show ha cerrado su última edición, la del pasado mes de abril, con un balance económico positivo: un impacto de 21 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al año anterior. Así, se consolida como uno de los principales motores de desestacionalización turística y dinamización económica de las islas, según la conselleria de Empresa.

El estudio elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística señala que al evento acudieron más de 30.000 personas, generado un impacto directo de 14,2 millones de euros, concentrado en visitantes y residentes. Así, los turistas desplazados para el evento, realizaron un gasto medio diario de 437 euros por persona, cifra que multiplica por 2,4 el gasto medio turístico en abril, estimado en 183 euros.

Por otro lado, lo más de 23.000 residentes que visitaron el evento, celebrado en el Moll Vell de Palma, tuvieron un gasto medio de 53 euros. Según la directora de Economía, Catalina Barceló, esto se debe a que el comportamiento entre visitante y residente es "muy diferente", ya que el turista "tiene que desplazarse, hospedarse y gasta en ocio en general".

En este sentido insiste en que este evento "atrae a turistas en temporada baja con un gasto muy superior al habitual" y es un perfil de "más poder adquisitivo" que "contribuye positivamente". Por ello, el impacto total económico se centró en cinco sectores clave: hostelería y restauración (3,4 millones de euros), otros servicios (6,6 millones), transporte (3), comercio (2,2), industria (1,9) y construcción (500.000 euros).

Motor de la industria náutica

La feria ha permitido "reforzar el posicionamiento de la industria náutica de recreo con más de 300 empresas expositoras", según el conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro. De estas, un 60% tienen sede en Baleares y generaron un impacto económico específico de 7,7 millones de euros. Así, Sáenz de San Pedro destaca la "importancia del sector náutico": "El sector es importantísimo para nuestra economía. Hablamos de más de 900 empresas, más de 1.000 millones de euros de facturación anual y más de 5.000 empleos directos".

En esta misma línea, las empresas participantes también han valorado positivamente esta edición y según los datos, el 96,2% de los expositores encuestados han manifestado su intención de repetir en 2026. "La valoración media es de un 8 sobre 10", indica Barceló.

Por su parte, el conseller concluyó con que "no solo hay que hacer las cosas, hay que medirlas" y destaca: "Salón Náutico nació hace 41 años con dos objetivos claros: posicionar las empresas náuticas de Baleares y atraer inversión al sector. Y los datos confirman que estos objetivos están alcanzados".