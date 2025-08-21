Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera

El Consell de Formentera ostenta la tutela de 136 menores migrantes que han llegado a la pitiusa del sur a bordo de pateras procedentes de Argelia sin sus familiares, según datos facilitados este miércoles por la institución insular. De ese total, tan solo una veintena permanecen en la isla, alojados en unas instalaciones municipales, y el resto está distribuido entre diferentes centros de Mallorca, a cargo de organizaciones especializadas en este tipo de acogimiento, como la Fundación Samu.

Esta cantidad sufre variaciones diarias debido a que los niños que alcanzan la mayoría de edad dejan de estar bajo la tutela del Consell Insular y a las nuevas llegadas, que cada vez se producen con mayor frecuencia. Tan solo la pasada semana, Formentera contabilizó 20 menores extranjeros no acompañados entre los más de 300 migrantes que arribaron en el transcurso de una oleada de pateras sin precedentes que puso a la isla al límite de su capacidad logística y operativa.

Niños de diez años

Respecto al rango de edades de estos menores, la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, explicó a Diario de Ibiza que la mayoría son adolescentes de entre 14 y 17 años, aunque recientemente se ha observado un descenso de la edad media. La semana pasada llegó un niño o niña de diez años que se subió o al que subieron en una pequeña barca llena de desconocidos para navegar hasta Europa en una peligrosa travesía de 15 horas, como mínimo, de duración.

En tan solo un semestre, desde enero hasta el 30 de junio, los servicios sociales de la isla han contabilizado un total de 65 niños y adolescentes extranjeros no acompañados llegados a Formentera. En cuanto al cómputo total, en lo que va de año y hasta el 18 de agosto, la pitiusa del sur ha recibido a 1.400 migrantes a bordo de 81 pateras .

Desde el Consell de Formentera se ha denunciado en varias ocasiones el inasumible coste económico que la tutela de los menores llegados desde Argelia supone para las arcas de la institución. Solo en los meses de enero y febrero de este año, esta cifra ya alcanzaba los 1.547.882,80 euros.

Las numerosas llamadas de auxilio a las diferentes administraciones por parte de la institución insular recibieron respuesta recientemente con la aprobación por parte del Govern balear de una subvención extraordinaria de 4,1 millones de euros para el área de Bienestar Social. Un dinero que ayudará a sufragar este gasto extraordinario, aunque desde el Consell siguen reclamando al Ejecutivo central que se implique en este fenómeno migratorio descontrolado que ha colocado a Formentera como puerto de entrada en Europa.

«Entre 200 y 230 euros»

La responsable del área también explicó este miércoles que por cada menor tutelado la institución insular paga «entre 200 y 230 euros al día». Una cantidad que varía en función del centro en el que se les acoge y de los recursos necesarios para cada caso en concreto, «según su edad, si saben español o no, si pueden hacer unos cursos u otros», detalló Costa.

Una vez cumplen los 18 años, los adolescentes pasan a ser responsabilidad del Govern balear, que los aloja en «pisos de emancipación» cuando es posible. Un importante paso adelante tras el proceso de tutelaje institucional que prepara a los jóvenes para la independencia de la vida adulta, pero que se ve coartado por la dificultad de obtener viviendas para poder ofrecer este servicio.

Aumenta la llegada de núcleos familiares en pateras

En lo que va de año, los servicios sociales del Consell insular se han ocupado de 16 núcleos familiares recién llegados a Formentera que suman un total de 42 personas, 24 de ellas menores de edad. A esta cifra habría que sumar otras familias que son trasladadas directamente a Ibiza y de allí a Mallorca, sin ser atendidas por el Consell de Formentera, explicó este miércoles la consellera de Bienestar Social Cristina Costa.

Durante la avalancha de llegadas de la pasada semana, se recibió a tres de estos núcleos familiares con un total de diez personas de las cuales siete eran menores: tres madres, una de ella con tres hijos, y las otras con otros dos niños cada una.

Se trata de familias, encabezadas por uno o los dos progenitores, que viajan acompañadas por sus hijos, algunos de ellos bebés de pocos meses. Dadas las especiales características de estos grupos reciben un tratamiento diferenciado para que no tengan que compartir con el resto de viajeros, a veces durante una noche entera, los inadecuados espacios con los que cuenta Formentera por el momento y que se reducen a los soportales exteriores y una sala de la Casa del Mar que carece de lo más básico para pernoctar.

La competencia en materia de acogida de estas familias, dado que los niños están acompañados por adultos, «es del Estado, que es quien se ocupa de la migración, el Consell solo es responsable de los menores no acompañados», especificó Costa. Aun así, por las especiales características de Formentera, que no cuenta con una comisaría de la Policía Nacional, que es quien se ocupa de todos los trámites legales de los recién llegados, la institución insular ofrece una primera acogida que consiste en trasladar a las familias a un piso acondicionado. Allí pueden ducharse, lavar su ropa, comer y descansar con algo más de comodidad y privacidad hasta que llega el momento de viajar hacia Ibiza. «Dependiendo de cómo de saturada esté la Policía Nacional, pueden permanecer en Formentera unas horas o un par de días», puntualizó Costa.