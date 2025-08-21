Interinos docentes: Educación anula la resolución de adjudicación y publica otra tras la polémica por los plazos para reclamar

Educación ha anulado la resolución de adjudicación a interinos que fue aprobada por la directora general de Personal Docente, Joana Maria Cabrer, horas antes de que acabara el tiempo para reclamar. Conselleria ha revocado dicha resolución y ha publicado una nueva evitando así un posible fallo de forma del proceso. La nueva resolución matiene las mismas plazas asignadas y los interinos que lograron vacante e hicieron el correspodiente trámite para la toma de posesión no han de hacer nada.

"Las listas definitivas que se aprueban con esta Resolución coinciden con las que aprobó la Resolución que ahora se revoca, de forma que las plazas que no se cubrieron y que se adjudicaron, primero provisionalmente y después de forma definitiva, mediante sendas Resoluciones de la directora general de Personal Docente y Centros Concertados, de 7 y 8 de agosto de 2025, respectivamente, permanecen inalterables", indica el nuevo texto aprobado.

El STEI ha celebrado la rectificación de este incumplimiento de los plazos, que fue denunciado en primer lugar por el partido MÉS, que advirtió que este fallo de forma podría suponer la impugnación de todo el proceso, en el que participaron cerca de 5.000 aspirantes. El sindicato STEI había amenazado con llevar el asunto a los tribunales y ha celebrado ahora que Educación rectifique, un hecho que interpreta como señal de que sus críticas "iban por el buen camino".

La fuerza sindical ha asegurado además en un comunicado que ha conseguido que se amplíe el plazo para realizar el trámite previo a la toma de posesión, que ya en su momento denunció que erá excesivamente corto. Según el STEI de esta manera "casi un centenar de interinos que se habrían podido quedar sin trabajo lo podrán mantener". Con todo, el sindicato ha reclamado a la Administración "que sea más cuidadosa con los trámites y no cree incertidumbre y angustia entre las personas aspirantes a un puesto de trabajo".

El proceso de adjudicación de vacantes ha traído este año varias novedades, como su retorno en el calendario al mes de julio, tratando así de cubrir las plazas dando más tiempo a profesionales y centros. En este trámite participaron cerca de 5.000 docentes interinos y se adjudicaron un total de 2.277 plazas (logrando así una cobertura del 92,5% de las 2.464 plazas ofertadas en los centros públicos de las islas). Este primer proceso generó críticas por la cuestión ya comentada de que se aprobó la lista definitiva antes de que acabara el plazo para reclamar y también por nuevos criterios aprobados en mesa sectorial, como que los interinos que habían perdido una vacante tenían prioridad para elegir, una novedad que generó malestar y reclamaciones entre aquellos aspirantes que vieron cómo lograban plazas personas con menos puntos que ellos.

Tras el trámite de julio, inmediatamente después se convocó un trámite urgente para cubrir las 186,5 vacantes que quedaron sin adjudicar en el primer trámite y se asignaron 131. Entre ambos procesos, a fecha de 7 de agosto se habían cubierto el 98,5% de las vacantes, unos tiempos y un porcentaje de cobertura que Educación ha subrayado como un éxito.