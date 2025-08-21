Incendio en la albufera de Mallorca
Se acaba de activar un fuego en la Albufera de Mallorca, justo detrás de Son San Martí, cerca de la carretera que une Muro con Can Picafort. Operarios de Bombers de Mallorca ya se están desplazando hacia el incendio.
