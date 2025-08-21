Incendio en la albufera de Mallorca

Se acaba de activar un fuego en la Albufera de Mallorca, justo detrás de Son San Martí, cerca de la carretera que une Muro con Can Picafort. Operarios de Bombers de Mallorca ya se están desplazando hacia el incendio.

Redacción Digital

Esta información se encuentra actualmente en elaboración. Los redactores del periódico encargados de esta noticia irán completando el texto con nuevos datos a medida que se vayan conociendo. Los lectores que compartan esta noticia en redes sociales, tanto a través de nuestra página de Facebook como de Twitter, verán cómo en el interior del enlace se van modificando tanto el titular como los subtítulos y el texto principal