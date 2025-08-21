El Govern rechaza los 1.741 millones de la condonación de deuda de Baleares

El Govern rechaza los 1.741 millones de euros de deuda que podía condonar Baleares con la propuesta del Ministerio de Hacienda. Un proyecto de ley que podría aprobarse a principios de septiembre. En este sentido, desde el Ejecutivo de Marga Prohens se muestran con "muchas dudas" de que esta iniciativa "finalmente salga adelante al haber incluso socios del propio presidente Pedro Sánchez, como Compromís, que se muestran radicalmente en contra de la medida".

En el caso de que se apruebe dicha quita de deuda, el Ejecutivo autonómico renunciará a los 1.741 millones de euros al considerar que "se quiere vestir de condonación lo que no lo es", ya que "si el Gobierno de España perdona deuda, no significa que desaparezca, sino que pasa a asumirla".

"Esa deuda se seguirá pagando, pero ya no será como ciudadanos de las islas, sino como ciudadanos de España. Con la propuesta del Gobierno, en el caso de Baleares cada ciudadano pagaría 415€ más de deuda como español (1.828€) que como balear (1.413€)", argumentan desde la Conselleria de Economía.

Por otro lado, desde el Govern balear aseguran que ese dinero "en ningún caso se podría destinar a Salud, Educación o Servicios Sociales", según los propios técnicos del Ministerio. "Cuando la Airef, entidades de prestigio como Fedea o agencias de calificación de riesgos como Standard & Poor’s se han posicionado en contra de la condonación, quizás va siendo hora de replantearse si es una buena medida", determinan.

Reestructuración de la deuda

Por otro lado, el Ejecutivo sí se muestra dispuesto a negociar una reestructuración de la deuda y una reducción de los intereses del dinero prestado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), "dentro de una negociación multilateral con condiciones claras y transparentes".

Asimismo, desde la Conselleria de Economía explican que el Govern balear sigue ejecutando su política de reducción de deuda. "De junio del 2023 a junio del 2025 la deuda se ha reducido en más de 500 millones de euros, y cerramos el 2024 en un porcentaje del 18,8% sobre PIB. Hemos cumplido con creces las condiciones que certifican nuestra solidez financiera, lo que nos ha permitido recuperar autonomía financiera y poder salir a los mercados a emitir deuda a partir de enero de 2026".

"Lo que pide este Govern no son ni condonaciones, ni financiaciones singulares. Lo que pedimos es sentarnos todas las comunidades con el Ministerio de Hacienda para debatir y acordar la reforma del sistema de financiación autonómica. Necesitamos que Sánchez deje de marear a los ciudadanos y abra ya este melón. Que se conozca de una vez por todas la propuesta global del Gobierno", recalca el Ejecutivo.