El Govern aporta tres embarcaciones al dispositivo de búsqueda de los tres migrantes desaparecidos en Mallorca

El Govern ha puesto a disposición de Salvamento Marítimo tres embarcaciones que se sumarán al dispositivo de búsqueda de los tres migrantes que viajaban en la patera naufragada el miércoles al sur de Mallorca y que desaparecieron durante la travesía.

Este mediodía la Dirección General de Emergencias e Interior ha mantenido una reunión técnica en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 para dar apoyo en la coordinación del dispositivo de búsqueda que dirige Salvamento Marítimo en colaboración con la Guardia Civil, como le habían solicitado.

En el encuentro han participado Salvamento Marítimo, el servicio aéreo de rescate del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil, la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo y el SAMU 061, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

El Govern ha decidido poner a disposición de la dirección del operativo de búsqueda una embarcación de PortsIB con base en Cala Figuera y otra de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal ubicada en Cabrera, que ya se han incorporado.

Una tercera de la Dirección General de Pesca con base en la Colònia de Sant Jordi previsiblemente se sumará a la búsqueda este viernes.

Además, la Dirección General se ha puesto en contacto con los coordinadores municipales de las playas comprendidas entre Llucmajor y Artà para que informen a los integrantes de los servicios de salvamento en las playas sobre la posibilidad de la aparición de alguno de los desaparecidos.

También se les ha solicitado la colaboración con sus embarcaciones disponibles en aguas próximas a la costa dentro de su zona de actuación. Según han indicado fuentes de la Guardia Civil, pasadas las 19.00 horas de este jueves la búsqueda continuaba sin éxito.