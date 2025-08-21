Los docentes de Baleares recibirán este mes de agosto un aumento salarial del 0,5% por el aumento del IPCA

La Conselleria de Educación y Universidades ha anunciado este jueves que el personal docente público de la comunidad recibirá un incremento salarial del 0,5% con efectos retroactivos desde enero de 2024. Este aumento, que se abonará en la nómina del mes de agosto de 2025, responde al Real Decreto-ley 4/2024 y a un acuerdo aprobado por el Consell de Govern el pasado 11 de julio.

Este incremento adicional se suma al 2% que ya se aplicó a principios de 2024, y tiene como objetivo, ha señalado la Conselleria de Antoni Vera en nota de prensa, "proteger el poder adquisitivo de los empleados públicos". La decisión se fundamenta en la evolución del índice armonizado de precios de consumo (IPCA). Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación acumulada del IPCA entre 2022 y 2024 ha sido del 12%, superando el 8% de incremento retributivo fijo acumulado, lo que ha activado la aplicación de este ajuste adicional.

La medida beneficiará a 17.961 docentes públicos y supondrá un coste total de 5.061.134 euros en atrasos, cubriendo el periodo de enero de 2024 a julio de 2025. La Conselleria ha reafirmado en su escrito su compromiso con la mejora de las condiciones laborales del personal docente y con la calidad del sistema educativo de las Illes Balears.

Devolución del 2,9% en septiembre

Además de este incremento, la Conselleria ha recordado que a partir de septiembre de 2025 comenzará a abonar el 65% del 2,9% de las retribuciones complementarias que se dejaron de pagar al personal docente. Esta devolución se realiza en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears y afectará a unos 19.450 docentes.

El 35% restante de este abono se hará efectivo en febrero de 2026. La medida, que supondrá un desembolso total de aproximadamente 35 millones de euros, incluye los importes adeudados de 2021 y 2022, los atrasos de 2023 y 2024, y los intereses legales correspondientes.

Recordemos que el sindicato STEI pidió en marzo que calendarizase la recuperación de las cantidades no percibidas por los docentes de la concertada de 2020 y 2021, después de la ejecución forzosa de la sentencia del pasado verano que obligaba al Govern a pagar hasta 150 millones a los funcionarios.

Finalmente, la Conselleria ha indicado que los importes pendientes del año 2020, que no se incluyeron en la sentencia, serán abonados durante el primer semestre de 2026.