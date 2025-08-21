El Consell de Mallorca atiende a 460 menores no acompañados y rechaza acoger más

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha informado este jueves de que el sistema insular de protección atiende a 460 menores migrantes no acompañados, "ha llegado a su límite de capacidad" y no tiene capacidad para acoger a los que procedan de otras comunidades.

Según Galmés, solo en agosto han llegado 38 menores en pateras, 24 de ellos solo en la última semana, ha dicho en una rueda de prensa tras una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y los de los consells de Ibiza y de Formentera.

El presidente del Consell de Mallorca ha incidido en los datos, como que la llegada de menores migrantes ha aumentado un 625 % en los últimos 5 años, que dos de cada tres que están en el sistema de protección actualmente en la isla son extranjeros y que la sobreocupación en los centros es del 1.150 %.

En cuestión de dos años han llegado 714 menores migrantes no acompañados, un 62 % de las llegadas de los últimos 15 años.

Según Galmés, el sistema de protección ha llegado a su límite de capacidad: "No tenemos ni espacios, ni profesionales para atender a los niños".

"No podremos mantener los itinerarios educativos y de inserción social; nos veremos obligados a ofrecer solo una atención asistencial básica", ha advertido.

Galmés ha explicado que, para cumplir la ley, el Consell a redimensionado el sistema con más plazas y profesionales y con aportaciones económicas extraordinarias, con 14 millones adicionales en 2024 y en lo que va de año ha incorporado otros 13 millones más, de manera que en año y medio ha destinado 27 millones.

El presidente mallorquín ha recalcado que el esfuerzo "se está haciendo sin apoyo económico ni humano del Gobierno central", a pesar de la petición de ayuda.

Galmés ha advertido de que Mallorca "no puede aceptar menores procedentes de otras comunidades", del reparto que está previsto a partir del 28 de agosto, dentro de una semana. "Nos oponemos frontalmente", ha afirmado.