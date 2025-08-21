Caminando Fronteras alertó el domingo de una patera desaparecida que podría ser la que apareció a la deriva al sur de Mallorca

El colectivo Caminando Fronteras alertó el pasado domingo de la desaparición de una patera que partió de las costas de Argelia en dirección a Baleares y que sospechan que podría corresponderse con la hallada este miércoles a la deriva al sur de Mallorca.

La embarcación fue rescatada sobre las 13.55 horas del miércoles con una persona muerta en su interior y 19 heridos, de los cuales cuatro hospitalizados, uno en estado grave.

Otro migrante que supuestamente también viajaba en la patera fue auxiliado horas antes por una embarcación particular y dio la voz de alarma cuando estaba siendo atendido por los servicios de emergencias en Portopetro, según la Delegación del Gobierno en Baleares.

La Guardia Civil, desde entonces, lleva buscando por mar y aire a tres migrantes más que supuestamente -según el testimonio de los supervivientes- habrían desaparecido durante la travesía. El dispositivo se ha reactivado la mañana de este jueves, de momento sin éxito.

La defensora de los derechos humanos y responsable de Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha explicado a Europa Press que esta patera podría corresponderse con una que partió de las costas de Argelia el pasado miércoles 13 de agosto. Fuentes de Cruz Roja han confirmado que los rescatados partieron ese mismo día de una zona próxima a la localidad de Boumerdés.

Esta información, ha indicado Maleno, se corresponde en buena parte con la que le han facilitado varias familias de Somalia que buscan desde hace días a sus seres queridos, de los que sospechan que podrían haber desaparecido durante una travesía que duró prácticamente una semana.

A bordo de esa embarcación, ha señalado, viajaban 23 migrantes, 16 hombres y siete de ellos mujeres. Todos eran de origen somalí menos dos, que eran nacionales de Sudán del Sur.

La Cruz Roja, según las citadas fuentes, por el momento ha contabilizado a 15 hombres y a siete mujeres entre los supervivientes, todos ellos de nacionalidad somalí. El fallecido era un hombre originario del mismo país africano.

Pese a que todavía falta por localizar a los desaparecidos y no se ha podido confirmar de forma oficial que la localizada este miércoles y la desaparecida desde el pasado miércoles sean la misma, con estos datos Maleno considera que es altamente probable que así sea. De lo contrario, ha alertado, significaría que todavía hay una patera desaparecida en alta mar.

Mientras tanto, ha indicado, varias familias esperan en Somalia la posibilidad de que alguno de los supervivientes, que la mañana de este jueves seguían en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Palma, se ponga en contacto con ellas.

De entrar en el circuito humanitario, los supervivientes serían trasladados al puerto de Palma para ser trasladados a un centro de acogida de la península.

En paralelo a los trámites administrativos perceptivos, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del naufragio y determinar si hay algún supuesto patrón entre los rescatados, han informado fuentes próximas a las pesquisas.

Sin respuesta de Salvamento Marítimo

La defensora de los derechos humanos, ha asegurado, se puso en contacto con Salvamento Marítimo el pasado domingo nada más recibir la primera llamada desde Somalia de las familias que alertaban de la desaparición de sus seres queridos.

No obstante, ha lamentado, Salvamento Marítimo les remitió entonces -y en los siguientes avisos que les trasladaron- a Cruz Roja, pese a que esta entidad no realiza búsquedas y rescates en el mar.

También les indicaron que facilitaran la información por correo electrónico, algo que Maleno ha afirmado que hicieron. El martes, ha añadido, les remitieron los números de teléfono de algunas de las personas que iban a bordo de la patera.

Pese a todo ello, ha reprochado la responsable de Caminando Fronteras, no tiene constancia de que Salvamento Marítimo activara ningún tipo de dispositivo de búsqueda durante los tres días que pasaron entre su primer aviso y el naufragio.

"Dimos toda la información necesaria para que pudieran ser buscados. Nos preguntamos si en esos tres días se les buscó o no y qué medios se activaron", ha dicho.