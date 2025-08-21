Estas son las tres calles de Mallorca entre las 10 más caras de España para comprar una vivienda

El portal inmobiliario Idealista ha elaborado un informe de las 10 calles más caras de España para comprar una vivienda. Entre ellas, se encuentran tres de Mallorca.

El Camí des Salinar, en el municipo de Andratx, ocupa la tercera posición de este 'top', con un precio medio que supera los 8,9 millones de euros. En la cuarta se encuentra la calle Binicaubell de Palma, ubicada en Son Vida, con un precio medio de más de 8,8 millones. Esta ubicación fue la única mallorquina del informe del año 2024, ocupando la novena posición con un coste medio de 7 millones de euros.

La última calle mallorquina en esta lista se encuentra en la octava posición. El Carrer Congre, en Andratx, tiene un precio medio de 7,1 millones de euros para comprar una vivienda.

La calle más exclusiva de España

La calle más cara para comprar vivienda se encuentra en la Costa del Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio de Benahavís.

En ella los propietarios piden una media de 12,3 millones de euros a quien quiera comprar alguna de sus lujosas viviendas. El segundo puesto se lo lleva la Avenida Supermaresme, en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres con un precio medio de nueve millones de euros.

En el quinto puesto, por detrás de la calle de Palma, se vuelve a la Costa del Sol, donde se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8,5 millones de euros.

Sin salir del litoral malagueño, en el sexto puesto se sitúa Calle Vivaldi, con un precio medio de 7,6 millones de euros, y en el séptimo la Calle Albinoni, también con 7,6 millones, ambas de Marbella.

El top 10 lo cierran dos representantes de Marbella: la calle Wagner y sus siete millones de euros de media en el noveno puesto, y la urbanización Cascada de Camoján, cuyas propiedades atesoran un precio medio de 6,8 millones de euros.

Las más caras de cada CCAA

El estudio realizado por idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas.

Además de las tres comunidades con calles en las diez primeras posiciones, otras seis autonomías tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros: Canarias (6,4 millones de euros), Comunidad de Madrid (5,4 millones de euros), Comunidad Valenciana (4,9 millones de euros), Galicia (1,7 millones de euros), Euskadi (1,6 millones de euros) y Cantabria (1 millón de euros).

La región más económica es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).