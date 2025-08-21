Se abre la veda al alquiler turístico en Mallorca: El 1 de septiembre se ponen a la venta 650 plazas

A partir del 1 de septiembre salen a la venta en Mallorca 654 plazas de alquiler vacacional una vez que se ha levantado de facto la moratoria de 2022 con las bolsas temporales de plazas creadas con el decreto ley turístico del Govern Prohens. Se trata de las que se han dado de baja de oficio por parte de la Administración o por bajas voluntarias desde que entró en vigor la norma, el pasado abril, según ha informado este jueves el Consell.

El plazo para presentar las solicitudes de compra de estas plazas de alquiler turístico estará abierto del 1 al 15 de septiembre. Además, desde el 16 de septiembre al día 30 se podrán adquirir 416 plazas para hoteles, como ha informado este diario. En la página web del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) se publicará la resolución con los detalles del proceso, posiblemente mañana viernes, explican desde el Departamento de Turismo.

Otras 500 plazas turísticas salen a la venta para hoteles en edificios catalogados o declarados bien de Intéres cultural (BIC), es decir, establecimientos tipo boutique en casales o palacetes. En este caso el Consell se ha visto obligado a repetir el proceso por un error informático que impidió que los interesados pudieran acceder en igualdad de condiciones el pasado 16 de julio. En total son 1.570 plazas turísticas (entre hoteleras y de alquiler) que se pueden comprar en Mallorca el mes que viene después de tres años de moratoria.

El CBAT pondrá en marcha tres convocatorias anuales para adquirir plazas turísticas, en septiembre, enero y mayo de cada ejercicio, la primera quincena para viviendas vacacionales y la segunda para hoteles.

Especulación y condiciones

El Consell de Mallorca se ha preparado para la especulación ante el gran interés que despierta la compra de plazas turísticas de alquiler vacacional en el sector.

Para «evitar conductas especulativas de un posible mercado secundario» ha fijado como condición prioritaria para adquirir las plazas de viviendas vacacionales que los compradores demuestren ser titulares del inmueble al menos tres años antes de la presentación de su solicitud. Además, para poder venderlas deberán esperar cinco años y solo se permite una solicitud por persona (física o jurídica), según lo acordó la junta rectora del CBAT, el órgano del Consell que regula el funcionamiento de las bolsas de plazas.

Hasta ahora para comprar las plazas solo se tenía en cuenta el orden de registro de entrada de las solicitudes de los interesados, pero después de tres años de bloqueo de la bolsa con la moratoria se endurecen las condiciones.

Con el decreto ley aprobado por PP y Vox se prohibieron las nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares, a la vez que se estabilizaron alrededor de 90.000 plazas en Mallorca que estaban abocadas a la extinción si se dejaban de utilizar y se reactivó el intercambio de plazas entre particulares suprimiendo la obligación de dar de baja dos plazas vigentes para dar una de alta, como estipulaba la ley turística del Pacto.